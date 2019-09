Transformación digital: ¿preparados?

Actualmente, la mayoría de las organizaciones viven procesos de transformación motivados por diversas causas; algunas de ellas para ser más competitivos, otras porque ven oportunidades de crecimiento al reinventarse con la tecnología, y algunas pocas porque la continuidad de su negocio lo exige.

Todo proceso de transformación implica un cambio en la forma de hacer las cosas; se deben optimizar procesos, entre otros aspectos para tener en cuenta que suponen un cambio cultural en el interior de las empresas, proceso que la mayoría aún no han iniciado puesto que se resisten y tratan de mantenerse en lo conocido y seguro.



Vivimos en una sociedad donde el público objetivo se relaciona a través del entorno digital. Las estadísticas demuestran que las personas mínimo están conectadas 1,5 horas y el 80% de las personas se conectan desde un dispositivo móvil. Las empresas se preguntan, ¿Cómo conseguir que el cliente elija nuestra empresa y/o marca frente a otra del sector? ¿Cómo ser más competitivo ahorrando costos? Pues bien, la respuesta es la adopción tecnológica.



Si bien, hace varios años era bastante arriesgado ofrecer servicios relacionados con continuidad de negocio sobre plataformas tecnológicas, pues los costos de implementar estas soluciones eran bastante altos ya que se requería de mucha infraestructura física, y disponibilidad de recurso humano, hoy día las plataformas Cloud Computing ofrecen a las empresas todos estos recursos tecnológicos con un costo bastante reducido brindando respaldo de su información, almacenamiento, integración continua y análisis de datos sobre soluciones a la medida, con una disponibilidad del 99,9% .



Se requiere de mucho entendimiento sobre el quehacer de las organizaciones y las necesidades propias del negocio para ofrecer un servicio de plataformas Cloud Computing de forma efectiva. Lo recomendable es buscar una consultoría enfocada hacia la transformación humana; pues si el personal de la organización no está debidamente capacitado y consciente de los retos que traen consigo esta nueva revolución, difícilmente podrán dar continuidad a su negocio y ser mayormente productivos.



En Colombia, las empresas del sector financiero y de seguros han entendido que para brindar una mejor experiencia a su cliente deben usar la tecnología, han automatizado procesos tanto en atención al cliente como al interior de la organización; respaldando su información y migrando hacia la nube.



Hoy es el mejor momento para que las empresas y las personas lleven a cabo una transformación, pues estamos en un mundo que está creciendo a pasos agigantados en su entorno digital, en donde cada vez más las personas compran por Internet y usan aplicaciones.



Las empresas buscan darle la mejor experiencia al cliente, en donde la seguridad de la información se vuelve factor fundamental. El 60% de las empresas que sufren perdidas de datos, deben cerrar sus puertas, lastimosamente no entendieron a tiempo que el activo más importante de una empresa es su información. Las empresas deben tomar acción, para no correr riesgos económicos.



El primer paso es que la dirección de la empresa sea consciente de la necesidad de ir de la mano con la tecnología, que su implementación no sea vista como una obligación, sino que se entienda que la unión entre esta y el capital humano, serán la clave del éxito.





Paola Andrea Laguna Castañeda

CEO & Founder Cloud Systems SAS