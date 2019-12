Pensión para los hijos estudiantes

La Corte Constitucional emitió una sentencia con respecto a la pensión de sobrevivientes, orientada a garantizar la continuación de la formación académica para los hijos que se encuentran estudiando, en el evento de que uno de sus padres fallezca.



Inicialmente es pertinente señalar que en Colombia el sistema general de pensiones cubre tres riesgos: vejez, invalidez y sobrevivencia. Esto significa que las familias deben entender las estrategias pensionales de forma integral, con el objeto de cubrir –de la mejor manera– las posibles contingencias a enfrentar desde la óptica pensional.

Recordemos que la pensión de sobrevivientes se refiere a la prestación económica que busca proteger a la familia del trabajador fallecido, para que ella pueda suplir la ausencia y el apoyo económico que él generaba.



Teniendo como condición esencial que, al momento del fallecimiento de la persona, tenga al menos 50 semanas cotizadas en los tres años previos al mismo.



De allí la importancia de que un trabajador no suspenda sus cotizaciones, porque corre el riesgo de dejar a su familia desamparada.



Dicho lo anterior, la pensión de sobrevivientes busca cubrir a los familiares, en caso que fallezca el padre, el cónyuge, un hijo, un hermano, de acuerdo a ciertas condiciones específicas.



En otras palabras, la ley 100 de 1993 y las modificaciones sucesivas en el marco normativo, han fortalecido los instrumentos de cobertura por los diferentes tipos de eventos que puedan tener los trabajadores, y que por consiguiente afecten a su núcleo familiar.



Particularmente en el caso de los hijos, estos pueden recibir la mesada por fallecimiento de sus padres teniendo en consideración lo siguiente: a) ser menores de edad, b) tener entre 18 y 25 años de edad con la condición de estar estudiando y no trabajar.



Para los hijos con discapacidad la pensión de sobrevivientes no tiene limite de edad, es decir tendrán ese beneficio el resto de sus vidas, lo cual es un acierto de nuestro marco legal en pensiones, porque busca proteger un grupo de personas vulnerables, independiente de los años que tengan.



La Sala Plena de la Corte Constitucional ha examinado tres acciones de tutela, para referirse específicamente a la pensión de sobrevivientes de hijos –no discapacitados– de trabajadores fallecidos, a quien le fue negada la mesada por parte de Colpensiones.

En una de esas tutelas, el joven supera los 18 años y no estaba estudiando.



Lo novedoso del fallo es que la Corte ordena al fondo público que se pague la mesada de sobrevivientes al hijo que no estaba estudiando, porque ese joven tuvo que suspender sus estudios para dedicarse al acompañamiento y cuidado de su padre en la última etapa de su vida, en razón a la gravedad de la enfermedad que padecía.



Cita la Corte; “…siempre que logre demostrarse, probatoriamente, que la suspensión del proceso formativo haya sido consecuencia directa del acompañamiento y cuidado que el joven estudiante debió prodigarle, en sus últimos días, al causante a fin de permitirle sobrellevar sus dolencias en condiciones de dignidad”.



En ese orden de ideas, es pertinente entender este fallo, como un evento que aplica para casos puntuales, haciendo énfasis en que siempre será necesario probar las condiciones individuales en la situación del estudiante que reclama la pensión de sobreviviente, de su padre o madre fallecido.



Así las cosas, el argumento central es evitar que por el fallecimiento de uno de los padres, la formación académica de los hijos se vea afectada o suspendida, ocasionando un perjuicio a su mínimo vital y especialmente a su futuro.



Aduce también la Corte lo que se conoce como el “principio de la solidaridad familiar” para aceptar el pago de la pensión al joven, siempre y cuando este logre demostrar que la suspensión del proceso formativo fue en el contexto mencionado anteriormente. Incluso en la misma sentencia la Corte niega las pretensiones de otros dos jóvenes que no lograron probar la exigencia señalada por esta instancia jurídica.



La Corte recuerda que los requisitos fundamentales para acceder a este tipo de pensión son dependencia económica hacia el padre fallecido, tener entre 18 y 25 años y estar imposibilitado para trabajar por sus estudios, por lo tanto –en este caso– la imposibilidad de acreditar la condición de estudiante.



En mi opinión, esta es una medida acertada, ya que demuestra que la pensión de sobrevivientes es una prestación de la seguridad social que busca proteger a la familia y su futuro, ya que se considera a esta como el “núcleo fundamental de la sociedad”.



De otra parte, es esencial que las altas cortes desarrollen estos procesos de revisión, con el propósito de otorgar la prestación de la pensión a quien realmente demuestra merecerla.



Marcelo Duque Ospina

Ph. D. Director Cómo me pensiono

marcelo.duque@comome

pensiono.com