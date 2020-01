Pisa, de nuevo

En diciembre se publicaron los resultados de Pisa y vimos titulares, análisis y comentarios de toda índole. Uno que otro editorial; la voz de algunos columnistas y algunas juiciosas precisiones académicas clamando por fortalecer la inversión en educación, elevar la calidad de la formación de los docentes, cerrar las brechas en el acceso y mejorar la infraestructura educativa. Pasan unos cuantos días y el interés por el tema sale de las primeras planas. Reacciones similares se dan cuando se hacen públicos los resultados de las pruebas Saber, de la Encuesta Nacional de Lectura, de la Encuesta de Consumo Cultural o de las listas de mejores colegios del país.



Los indicadores de Pisa muestran bajos resultados de Colombia en cuanto a competencias en lectura, matemáticas y ciencias, las tres áreas que mide la prueba. La comparación con el mundo desarrollado pone en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas educativos. Frente a los países de la región (la prueba incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) los resultados muestran diferencias significativas en cuanto a comprensión de lectura, solo con respecto a Chile.



Leer Pisa tiene que trascender el ranking con el que nos castigamos periódicamente. Los resultados suelen estar acompañados de sesudos volúmenes analizándolos detalladamente. Navegar en ellos; entender claramente los contextos y las motivaciones de los estudiantes de 15 años que acuden a las pruebas y las particularidades de cada sistema educativo debería ser la tarea prioritaria para la academia, las autoridades, los establecimientos educativos y los sectores productivos vinculados con la educación y la cultura.



¿Dónde están las debilidades de los países de la región? ¿Cuáles son las recetas de los países que parecen haberlo hecho mejor? ¿Por qué algunos países muestran una evolución positiva en algunas áreas? La tarea tiene que concentrarse en profundizar este análisis.



En diciembre, expertos como el profesor Julián de Zubiría, señalaban que los factores asociados al bajo desempeño en Pisa estaban relacionados con baja calidad en la formación de docentes, escaso desarrollo de la formación inicial, problemas en la estructuración curricular, ambiente escolar, y dirección escolar. En esos cinco frentes, ampliamente diagnosticados, es que tiene que actuar la política pública.



En enero, se renovaron los gobiernos locales y territoriales en nuestro país. Se inicia la construcción de los planes de desarrollo económico y social. Nutrir estos planes con recomendaciones que surjan del análisis juicioso de las mediciones periódicas que se realizan (no solo Pisa) servirá para enriquecer los instrumentos de política pública que eleven la calidad de la educación. Cobertura, educación inicial, innovación tecnológica, dotación de materiales, formación de docentes, diseño curricular, infraestructura escolar, jornada única, son tópicos en este debate.



No dejemos tan crucial tema solo en los titulares del pasado diciembre. El Icfes acaba de poner a disposición los resultados de las Pruebas Saber, realizadas en octubre pasado, a estudiantes de educación superior. No perdamos el impulso. Hagamos algo antes de los titulares que tendremos en diciembre de 2022.



Enrique González Villa

Presidente Ejecutivo Cámara Colombiana del Libro