Política de empleo para la equidad y el emprendimiento

El mundo atraviesa por un momento de cambios tecnológicos, de modos de producción y de mercados laborales. Cambian las cadenas internacionales de valor, los procesos de producción, los tipos de trabajo y la relación entre quien emplea y quien trabaja.



América Latina difiere de otras regiones del mundo debido a su dependencia de las materias primas y los productos agropecuarios con muy bajo contenido tecnológico, una industrialización concentrada en pocos países de la región y un sector informal que, según el Banco Mundial, ocupa en promedio al 48% de la población económicamente activa.



Los puestos de trabajo se concentran en áreas con baja calificación profesional. En América Latina existen fuertes déficits en materia de educación y formación profesional.



Dentro de ese contexto mundial y regional, Colombia, a través del Ministerio del Trabajo, acaba de adoptar una Política Pública de Empleo que está enfocada en brindar una formación pertinente para que los trabajadores tengan más herramientas que les posibilite la inclusión laboral formal que tanto necesita el país.



Esta nueva política persigue tres objetivos fundamentales: asegurar la formación de competencias pertinentes y de calidad para las necesidades de la demanda laboral; ampliar e impulsar el Servicio Público de Empleo (SPE), sistema que permite a las empresas encontrar vacantes y aplicar a las mismas; e incentivar el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.



A través del Sistema Nacional de Cualificaciones se recopilará información directamente del aparato productivo, que permita analizar cuáles son las áreas en las que más necesitan recibir capacitación los trabajadores, con miras a llenar esas plazas. La productividad en el país podría ser mayor si los ciudadanos se formaran en las competencias adecuadas a las necesidades de las regiones y sus diversos tejidos productivos.



Para dinamizar el mercado laboral estamos impulsando, desde el Gobierno Nacional, el SPE y el modelo de inclusión laboral que fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El reto es unificar las bolsas de empleo que hay en el país en el Servicio Público y hacer de este servicio una herramienta eficaz que genere mayor provecho a quienes se encuentran buscando trabajo, brindando oportunidades a la población con barreras de acceso al mercado laboral, personas con limitaciones o jóvenes faltos de experiencia profesional para que puedan aplicar a una vacante.



Otra alternativa de generación de ingresos es el apoyo a los emprendimientos particulares en el sector rural, mediante la articulación de diferentes entidades para incentivar iniciativas productivas.



En materia de equidad introdujimos, en el PND, el Piso de Protección Social que le abre las puertas de la Seguridad Social a aquellos que ganan menos de un salario mínimo mensual y no cotizan para una pensión. Con esta modalidad de protección, las personas que por trabajar tiempo parcial ganan menos del mínimo mensual podrán tener un ahorro para la vejez con Beneficios Económicos Periódicos (Beps) o de estímulos al ahorro pensional voluntario.



En Colombia, el 44 % de los trabajadores gana menos de un salario mínimo y no cuenta con ningún tipo de protección social y 14 millones de personas que laboran no cotizan para pensión.



Con esta Política Pública de Empleo, el gobierno del presidente Iván Duque avanza en la senda del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.° 8 de la Agenda 2030 relativo al trabajo decente, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y garantizar oportunidades laborales para todos.



