Prima media y pensión en los fondos privados

El anuncio de una nueva reforma pensional ha generado un gran debate sobre el monto de las pensiones, el descalce de los recursos para atender este gasto, los niveles de subsidio y los cambios necesarios para hacer sostenible el sistema pensional. En relación con el sistema de pensión de prima media, si bien se plantea que es inviable por el menor número actual de aportantes y por el nivel de subsidios otorgados es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:



1. Retiros de afiliados por promoción de los fondos privados: un alto número de aportantes se retiraron en el momento que aparece el sistema de capitalización, ante la publicidad difundida de que el Estado estaba quebrado y no iba a poder responder, y también, que con los fondos privados se iba a poder pensionar con una suma igual o superior a la pensión de prima media.



2. Nivel de informalidad laboral: Más del 60 por ciento de la población en edad de trabajar no tiene un empleo formal, lo cual hace complejo que aporten a un sistema de pensiones. Mientras se mantengan los niveles de informalidad laboral el nivel de aportantes no va a cambiar.



3. La población se está envejeciendo: un porcentaje cada vez mayor de la población se está concentrando en personas mayores de 65 años, lo cual hace que la pirámide poblacional se esté invirtiendo y el número de aportantes al sistema de pensiones sea cada vez menor.



4. Sistemas especiales de pensión: La existencia de sistemas pensionales especiales cuyo nivel de pensión no depende del monto de los aportes genera un desbalance muy notorio entre aportes y valor de la pensión que deben ser asumidos con el presupuesto de la Nación. No todo lo que paga el Gobierno Nacional por pensiones corresponde al régimen de prima media, una parte importante de los 44 o 46 billones que se pagan por este concepto corresponden a regímenes de pensiones que nunca hicieron reserva pensional. Es claro entonces que el subsidio que se destina al régimen de prima media es mucho menos de lo que la gente se imagina.



5. Dispersión de los recursos aportados: Es muy común encontrar afirmaciones de que todo el monto de las pensiones de prima media de asalariados de ingresos medios y altos son subsidios del Estado. Los empleados que estaban vinculados al extinto Instituto de Seguros Sociales hicieron aportes para pensión, otra cosa es que esos recursos se dispersaron. Si bien, al Gobierno Nacional le corresponde apropiar gasto para el pago de las pensiones de prima media es claro que una parte importante de esos recursos los aportó el trabajador pero hoy no aparecen las reservas respectivas.



6. Niveles de subsidios a las pensiones en ambos regímenes: En las condiciones actuales, los subsidios son necesarios para ambos regímenes pensionales porque los trabajadores no alcanzan a aportar lo suficiente para financiar la pensión que recibirán.



Para acceder a una pensión de salario mínimo se requiere un capital cercano a los 200 millones de pesos; sin embargo, el nivel de ahorro no supera los 50 millones de pesos, así las cosas, el Estado tiene que subsidiar alrededor de 150 millones de pesos, independientemente en el régimen de pensión que se encuentre. Si tenemos presente que entre el 80% y el 90% de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos, los recursos del Estado que se orientan a subsidiar las pensiones de salario mínimo es un monto importante.



En conclusión, es necesario poner sobre el tapete que los mayores subsidios se están yendo para los regímenes especiales, y que no solo reciben subsidio los de prima media sino también los de régimen privado a cuyos afiliados no les alcanza el ahorro para tener una pensión de salario mínimo.



De otra parte, es conveniente ver también lo que ocurre en el sistema de capitalización pensional que necesita también una revisión:



1. Ahorro insuficiente: Con una esperanza de vida mayor, los niveles de ahorros actual son insuficientes para financiar las pensiones vía aporte pensional. El aporte del 16 por ciento del salario es insuficiente para brindar una pensión digna por cerca de 40 años o más, en el caso de que exista una persona que pueda heredar cuando fallece el pensionado. Esto ha llevado a que las tasas de reemplazo se estén cayendo de manera notable y estén alrededor del 25 por ciento. Entonces, la pregunta clave es: ¿Cuánto nivel de ahorro se necesita para poder tener una pensión digna? Ya en Chile se han evidenciado problemas del sistema de capitalización pensional ante las reducidas tasas de reemplazo que están entre el 10% y el 15%. Este sistema también amerita repensarlo para que sirva a los objetivos de brindar ingresos adecuados para llevar una vejez digna.



2. Rentabilidad de los portafolios de inversión: Las tasas de interés en el mundo están en niveles muy bajos desde hace más de una década y todo indica que esta tendencia se va a mantener generando unos bajos rendimientos financieros. Así, pone sobre el tapete la pregunta, ¿Qué pasará con los montos de las pensiones en este escenario de bajas tasas de interés?



Frente a esta situación, ¿qué opción tiene el país para mejorar la tasa de reemplazo? Subir la edad de jubilación en un mercado laboral restringido para personas mayores de 45 años?



En conclusión, es necesario introducir modificaciones al régimen pensional, donde prime el principio de equidad y de pensión digna. Hasta ahora la propuesta más aterrizadas es la que ha planteado Fedesarrollo sobre un sistema multipilares donde todos los trabajadores aportan obligatoriamente para obtener una pensión de salario mínimo en un esquema de prima media, y de ahí en adelante, los ingresos más altos aporten a un régimen de capitalización y realicen aportes voluntarios. El reto es encontrar la solución sin necesidad de aumentar la edad, porcentajes de aportes mensuales y tiempos de contribución. Este es el gran desafío del país en materia pensional.



