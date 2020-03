Sector TIC sin tinte de género

Vivimos en un mundo que se transforma todo el tiempo, no consiste en esperar siglos para que algo evolucione y menos cuando se trata de tecnología, todos los días la innovación y la creatividad se conjugan y hacen que se rompan barreras mentales, sociales, generacionales y hasta diferenciales entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que las capacidades no son superiores por su género. El talento y el ingenio es lo que prima para incrementar la velocidad para que el sector TIC sea uno de los más relevantes en la economía de Colombia y se masifique no solo a diferentes países en Latinoamérica, Centro América y Estados Unidos.

La participación de la mujer en el sector TIC es evidente, podría citar ejemplos recientes como Sylvia Cristina Constaín, actual Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Mabel Gisela Torres Torres, la primera ministra del recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Ximena Duque, Presidente Ejecutiva de Fedesoft, todas con una formación académica impecable y una carrera laboral que les ha permitido liderar entidades y organizaciones relevantes para la sociedad colombiana.



Ahora bien, para atraer a más mujeres a hacer parte activa de la evolución en la tecnología y la ciencia, lo primero es romper ese "paradigma" de la inclusión de la mujer. Vivimos en una sociedad interconectada por innovaciones tecnológicas que permiten que la información fluya de manera instantánea desde y en cualquier parte del mundo, y esto es gracias a seres humanos talentosos, altamente educados que impulsan la innovación y el desarrollo económico, con esto me refiero a que el aporte de la mujer al sector TIC no debe tener un tinte con corte de diferencia en géneros.



El Gobierno a través de algunas entidades ha abierto programas como Mujer TIC para empoderarlas en el uso y apropiación de las TIC. Adicional, dio a conocer la creación del Fondo+Mujer+Ciencia, cuyo objetivo es impulsar el apoyo económico para cursar carreras universitarias relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, conocidas como STEAM (por su sigla en inglés), un paso que sin duda quiere romper con las cifras dadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el 14 % de las mujeres menores de 24 años en Colombia estudian carreras STEAM, mientras que el promedio mundial es de 16 %.



En un significativo número de empresas a nivel mundial, al menos la mitad, o un 40%, de los cargos son ocupados por mujeres, líderes talentosas que se encuentran en puestos directivos como las gerencias de RRHH, mercadeo, administrativo, proyectos, vicepresidencia, servicio al cliente y operaciones y CPO, entre otros. Promover el talento con tecnología “marca país”; debe estar en el plan estratégico de las compañías que deseen pocisionarse a nivel nacional e internacional, para quienes inicien un emprendimiento o ya sean una gran comercio establecido, es indispensable el abrir campo y promover el ingenio sin distinción de género.



Robin Barquin

Presidente y CEO de Digital Ware