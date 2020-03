¿Un virus aleteando en China?

“El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas”: Edward Norton Lorenz.



Con esta frase el célebre meteorólogo estadounidense anunció su descubrimiento de que unas pequeñas perturbaciones atmosféricas pueden causar grandes cambios en el proceso de formación del clima. Fue su anuncio de que en los procesos climáticos y en muchos otros, se presentan consecuencias muy grandes asociadas a pequeños cambios en alguno de los factores que los conforman. Es lo que ahora se reconoce como “el efecto mariposa”.



Precisamente es lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus. Su aparición en China y posterior propagación por el resto del mundo, está causando estragos de proporciones incalculables. Parodiando a Lorenz en esta situación podríamos decir que, “el aleteo del COVID-19 en China puede producir terremotos en el resto de este interconectado y globalizado nuevo mundo”.



Las noticias nos sorprenden cada día: la cancelación de importantes eventos, como la Asamblea del BID en Barranquilla, el desplome de las bolsas o el derrumbe de los precios del petróleo. A nivel doméstico se presentan situaciones tan inesperadas y trascendentales como las que refiere el ex Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su columna, ‘Economía y coronavirus’, en el que señala que “la cartera de Hacienda presentó su plan financiero 2020 con un precio del barril de petróleo (Brent) de USD60.50 y una tasa de cambio de $3.367 por dólar. Pero estos precios perdieron vigencia en cuestión de días”.



La economía de bolsillo también se está afectando. Por ejemplo, un tapabocas en las droguerías que antes no costaba menos de $1.000 o en el peor de los casos $2.000, hoy se vende a más de $3.000 o $5.000; igualmente las personas que tienen su dinero en fondos pensionales y algunos ahorradores también están perdiendo el valor de sus ahorros por causa de este fenómeno.



El coronavirus nos está mostrando una nueva realidad



El actual entorno está conformado por una multitud de procesos en los que todo se relaciona con todo y en el que la incertidumbre es una condición inevitable. “El mundo no está formado por cosas, sino por procesos”, señaló Karl Popper, reconocido filósofo austriaco y una de las voces más autorizadas en la filosofía de la ciencia.



Una de los elementos más importantes dentro este nuevo mundo es la empresa. Su concepción no puede seguir encerrada dentro del viejo modelo atomista y determinista que soporta una pretendida administración científica basada en la existencia de relaciones de causa-efecto. En especial, en la existencia de una causa primordial que, al final de cuenta determina su desempeño: ya sea la estrategia, en especial la competitiva; los recursos, en especial los intangibles; la cultura, en especial la participativa; la reingeniería y la optimización de los procesos; el liderazgo en costos; el valor económico agregado o la calidad del líder. Cada una presentada por sus proponentes o defensores como la panacea para lograr un desempeño óptimo.



La empresa, bajo la perspectiva de la realidad contemporánea, se debe acondicionar a una nueva visión que la concibe como un proceso en evolución conformado por un grupo de personas que, actuando de manera cooperativa y con el soporte de unos recursos, adelanta unos procesos interdependientes con cuyos resultados inciertos va logrando su desempeño como una condición emergente. Se debe administrar con los parámetros de la nueva ciencia: las interdependencias y los círculos de retroalimentación; la incertidumbre, la complejidad y el caos; el transcurso del tiempo y la evolución; las condiciones emergentes y el aprendizaje. Como los resultados de las acciones son inciertos entonces las acciones que se emprenden son solo ensayos o experimentos. El análisis de todos los datos, que muestran los resultados de todos esos experimentos, provee la información de la que se puede extraer el aprendizaje para construir el patrimonio intelectual con el que se consigue el patrimonio financiero.



El aleteo de las nuevas ideas se cierne sobre el clima de la empresa y sus maneras de gestionar su desempeño. ¡Este no se decreta: se construye!



Alfredo Ceballos Ramírez

Presidente y Fundador de Iara Consulting Group

Doctor en Estrategia y Dirección General de Harvard University