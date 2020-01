Una oportunidad única de mejora en pensiones

Todos los países en el mundo, incluido Colombia, tienen el reto de asegurar la pensión de sus trabajadores, y si bien este es un problema que se debe analizar juiciosamente desde el punto de vista financiero, existen otros factores que pueden estar comprometiendo la capacidad de los estados para asegurar un ingreso sostenible a quienes han trabajado y aportado al sistema pensional.

El siglo XXI agrega al complejo sistema de seguridad pensional nuevos retos que deben ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones para ser asertivos en la manera en la que se establecen los debates regulatorios sobre la materia. Una población cada vez más envejecida y el cambio climático, son temas que se abordan en el Índice Global de Jubilación 2019 elaborado por Natixis Investment Managers donde Colombia –por primera vez en el estudio- ocupó el puesto 42 entre 44 países, superando únicamente a Brasil e India, mientras que los otros países de la región incluidos en el estudio, Chile y México, ocuparon los puestos 36 y 37 respectivamente.



El índice evalúa a los países en 4 grandes sub-índices: Salud (expectativa de vida, gasto en salud y cobertura), Finanzas en el Retiro (inflación, tasas de interés, presión impositiva), Bienestar material (equidad de ingreso, ingreso per cápita, desempleo) y Calidad de Vida (calidad del aire y del agua, biodiversidad, factores ambientales).



Encontramos que a medida que la población envejece, la dependencia de la vejez (número de personas mayores de 65 años por cada 100 trabajadores) tenderá a duplicarse en el 2050, componente que se agrava tomando en cuenta que las personas cada día están viviendo más y retirandose más temprano.



Esto significa que los tomadores de decisiones cada día tienen menos margen de maniobra para poder afrontar la crisis de financiación de las pensiones, quedando atados con tres opciones nada populares: subir los impuestos, aumentar la edad de jubilación o disminuir los beneficios pensionales.



Es fundamental, entonces, entablar conversaciones intersectoriales para planificar las mejores formas de afrontar los retos que tiene el sistema pensional colombiano, tomando en cuenta los casos de éxito de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), incluidos en el estudio, y la visión de actores privados que puedan aportar desde un conocimiento diferente al debate.



Islandia ocupó la primera posición y se destacó por su desempeño en el subíndice de bienestar material (91%), que está relacionado con la equidad en la distribución del ingreso de sus habitantes, la tasa de empleo y los ingresos per cápita. En el país, incluso cuando la edad legal para pensionarse está entre 65 y 67 años, el estado ha desplegado una serie de desincentivos al retiro temprano para extender la vida laboral de las personas, lo que ha resultado en una edad media de retiro de 68.5 años.



Suiza en el segundo lugar del ránking pensional, se destaca especialmente en el subíndice de calidad de vida (91%). Del sistema pensional suizo se puede resaltar el incentivo gubernamental para impulsar los ahorros individuales a través de rebajas en los impuestos, pudiendo traer como beneficio: i) aliviar la carga en los recursos públicos y ii) mantener la calidad de vida del pensionado una vez ha dejado de trabajar.



Nueva Zelanda en el quinto lugar, estuvo bien calificado en el subíndice de finanzas en el retiro (79%). Esto está explicado en que el foco del sistema pensional neozelandés está en brindar protección social más allá de reemplazar los ingresos de las personas.



Irlanda, el “Celtic Tiger”, es el país que más ha avanzado en los últimos 3 años, avanzando 10 posiciones desde 2017 a la 4ta en 2019. Su éxito se ha basado principalmente en enfocar su política pensional a mejorar el acceso a la Salud, con enormes esfuerzos públicos por expandir el gasto en esta materia, lo que ha generado impactos muy positivos en las expectativas sobre la calidad de la jubilación.



Varios países cuentan con experiencias exitosas que pueden ser útiles para Colombia, que si bien tuvo un buen desempeño en los subíndices de calidad de vida (71%) y finanzas (65%), todavía presenta retos enormes en los subíndices de salud (49%) y de bienestar material (11%). Pero aun así el reto es enorme, sabiendo que las estimaciones indican que para el 2050 la dependencia económica de las personas de la tercera edad se duplicará en el mundo, y que preocupantemente en Colombia se triplicará (se estima que este índice pase de 10.2 a 33.0).



Como país debemos promover los debates necesarios pensando en el largo plazo. La reforma pensional debe focalizarse no solamente en garantizar la pensión de los colombianos, sino en mejorar sus condiciones de vida permitiéndoles un acceso de calidad a los servicios en salud y financieros y ejerciendo políticas conjuntas del sector público y privado que incentiven el ahorro de los aportantes y que logren disminuir la informalidad.



Las conclusiones del Índice Global de Jubilación 2019 son una oportunidad de mejora para Colombia en el largo plazo en materia pensional. Esta vez nos rajamos, pero debemos asumir este resultado con la responsabilidad que conlleva mejorar las condiciones de retiro en el país. No se trata de atacar un solo problema, sino de crear un ambiente sostenible pensional tomando como base la experiencia y los casos de éxito de los países líderes en la materia en el mundo.



José Luis León

Director de Natixis Investment Managers en Colombia, Perú y Panamá