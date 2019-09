Visualización de la mujer frente a Objetivos de Desarrollo Sostenible

Un hecho que viene cobrando relevancia progresivamente en los países del mundo, es la visibilización de la mujer y su papel en el desarrollo de la humanidad.



En este derrotero, un aporte fundamental ha sido la alianza mundial que se ha establecido desde el año 2000 por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo, orientados a adoptar medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

En este marco, específicamente desde el objetivo 5, que plantea lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es donde se sientan las bases para reconocer y evidenciar las diferentes formas de discriminación que históricamente han existido contra mujeres y niñas, y la necesidad apremiante de actuar para alcanzar la garantía de sus derechos y por propiciar condiciones para un desarrollo sostenible.



Adelantar acciones en pro del empoderamiento de mujeres y niñas, sin duda trae múltiples consecuencias que se irradian en la cultura, la familia y la sociedad, que además impactan en otros ámbitos como el crecimiento económico y el desarrollo humano.



En cumplimiento del objetivo 5, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD ha mostrado avances importantes en las últimas dos décadas. Por ejemplo, en muchos países, en el campo de la educación se ha incrementado el acceso de las niñas, nivelando la presencia de ambos géneros en la educación primaria.



Sin embargo, pese a los avances, los análisis de Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señalan que:



Aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten.



Otros factores identificados como sustanciales para lograr la igualdad entre los género se considera el acceso universal a la salud reproductiva y sexual, conferir a la mujer la posibilidad de tener participación igualitaria a los recursos económicos, a la posesión de tierras y otras propiedades, propiciar más oportunidades para ocupar cargos públicos; todo ello paralelo a la formación de las mujeres para el desarrollo de sus capacidades como líderes, con la ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones en coherencia con el desarrollo actual, para promover el empoderamiento de las mujeres que agencien sus propios espacios en la búsqueda por la igualdad de géneros.



Frente a esta realidad, resulta significativo enfatizar algunos datos estadísticos sobre la situación de las mujeres en el mundo, de acuerdo con información de las Naciones Unidas, referente a la igualdad de genero:



–A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF).



–En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica.



–Una de cada 5 mujeres y niñas, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los últimos 12 meses.



–Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos de solo el 23,7%, está lejos de la paridad.



–Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias

decisiones sobre relaciones sexuales, planificación y atención médica.



–A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13%.



–Más de 100 países han tomado medidas para hacer seguimiento de las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género.



De acuerdo a estos datos y la situación constante en países como el nuestro, de las múltiples formas de discriminación contra la mujer, vale la pena preguntarse por aquel escenario histórico asociado a la auto-discriminación y la codiscriminación de la mujer, que se deriva justamente de la naturalización y legitimización de la injusticia, la arbitrariedad y la justificación de los contextos de abuso.



A lo largo de la historia, las mujeres hemos crecido en ambientes primordialmente controlados por los hombres, y la educación que hemos recibido nos conduce a vernos a nosotras mismas como contrincantes: es casi inevitable que nos ataquemos unas a otras, desde el colegio, en la vida laboral y también en la familiar.



Hay paredes tan altas entre nosotras mismas, que sin saberlo estamos debilitando y removiendo alianzas que nos definían en el pasado, cuando nuestras pasadas generaciones nos aconsejaban, orientaban y brindaban amor y apoyo incondicional, haciéndonos más fuertes y unidas.



Vale la pena considerar en la formación como líderes y en el desarrollo de capacidades para el empoderamiento de la mujer, debe partir de la esencia de cada una de nosotras, para despertar la capacidad de fomentar unión y solidaridad, por medio de trabajo unido y redes que promuevan y marchen hacia la igualdad.



En la medida en que empecemos por reconocernos entre nosotras mismas como iguales en derechos, podremos alentarnos y motivarnos para alcanzar la reciprocidad, apoyarnos en los diferentes contextos en donde se desarrolla nuestra vida, y a exaltarnos unas a otras para generar cambios positivos y duraderos. Juntas somos fortaleza imparable, para aportar a nosotras mismas a las familias, las organizaciones y los países, pero para ello requerimos de empatía, solidaridad y hermandad.





Elvira Forero

Ex directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.