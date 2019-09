Arranque en positivo

Después de que el primer semestre cerró con una ligera tendencia al alza que se expresó en la evolución del Producto Interno Bruto, había expectativa entre los analistas con respecto al arranque de la segunda mitad del 2019. A juzgar por las cifras entregadas por el Dane durante la semana que termina, el ritmo no solo es favorable, sino que incluso da la impresión de ser más decidido.



Esa es la impresión que surge de la evolución de las ventas del comercio minorista. Según las estadísticas oficiales, la facturación de los almacenes subió 8,5 por ciento en términos reales durante julio, un guarismo que supera en más de dos puntos el de lo corrido del año. De 16 actividades, 15 estuvieron en negativo.

En lo que atañe a la industria el balance resultó ser un poco más modesto, aunque a la luz del bache de junio el comportamiento visto puede describirse como alentador. La producción del segmento fabril mostró un incremento del 3,5 por ciento. De 39 capítulos analizados, 25 alcanzaron cifras en negro.



La evolución de los indicadores citados no resulta sorpresiva para aquellos que siguen las encuestas que se les hacen periódicamente a comerciantes y fabricantes. Por ejemplo, los índices de confianza empresarial que construye Fedesarrollo ya mostraban un desempeño llamativo, tanto por los pedidos obtenidos como por el comportamiento de los inventarios.



Curiosamente, esos calificativos van en contravía de lo que dicen los consumidores. Al respecto, los especialistas aclaran que los colombianos ven bien la realidad de su hogar, más no la del país, una percepción que acaba contaminando las calificaciones. Dado que las decisiones de compra se basan usualmente en lo primero y no en lo segundo, la demanda de las familias se mantiene saludable.



Y todo apunta a que agosto también habría sido bueno. Hace unos días la firma Raddar señaló que el mes pasado superó las expectativas, convirtiéndose en el mejor en más de tres años. Falta ver si dicha evolución sirve para que se creen más plazas de trabajo, en lo que podría ser el comienzo de un círculo virtuoso.