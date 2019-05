Con aroma de dólar

El alza registrada por el dólar durante el mes de mayo no les ha caído bien a muchos colombianos, ya sea porque eleva los costos de viaje en vísperas de la temporada de vacaciones o hace más caros los artículos importados. Sin embargo, hay un sector en el cual la situación es menos crítica debido al alza en el precio del billete verde, cuya tasa representativa del mercado para hoy es de 3.375 pesos.

Ese segmento es el de los cafeteros, que unas semanas atrás hizo sonar las alarmas, ante la descolgada del valor de la libra del grano en el mercado de Nueva York. Como consecuencia, la perspectiva para los cultivadores que se aprestaban a recoger la cosecha de ‘mitaca’ era inquietante.



Afortunadamente, las peores perspectivas no se cumplieron. En días recientes, la cotización del café subió cerca de 10 por ciento y se acerca al nivel simbólico del dólar por libra. Ese tímido repunte, combinado con el efecto de la devaluación, lleva a que el precio interno de la carga sea de 802.000 pesos, un guarismo que si bien no es el mejor, sirve para aplacar el descontento en el gremio.



Gracias a esa circunstancia, no ha sido necesario hacer uso de la mayoría de los fondos asignados por la administración Duque, por un monto global de 265.000 millones de pesos. El propósito de esos recursos es garantizar un piso mínimo que serviría para cubrir los costos de producción.



Si bien las preocupaciones por el futuro del negocio persisten, el respiro reciente ayuda a que baje la presión. Ante esa realidad, es válido preguntarse qué tan exitoso puede ser el llamado a paro, hecho por Dignidad Cafetera para el próximo 10 de junio. Aunque es probable que se presenten manifestaciones, las condiciones objetivas no son la mismas que con una carga por debajo de 700.000 pesos.



Para evitar que vengan grandes sobresaltos, los dirigentes del ramo aspiran a que el punto de ahora se mantenga. Y ello pasa por un mercado externo más sólido y un peso que tendría que seguir depreciado.