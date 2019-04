El club de la pelea

Tal parece que Donald Trump necesita estar inmerso en al menos una confrontación de manera permanente. Así se desprende de la amenaza lanzada por su administración en contra de la Unión Europea, por cuenta de una vieja disputa que comenzó con Airbus, el grupo aeroespacial y de defensa que fabrica una parte importante de los aviones que operan en el mundo.

El caso estuvo en manos de la Organización Mundial de Comercio que, en su momento, falló en contra del Viejo Continente. Aunque falta calcular el tamaño del daño causado por el esquema de ayudas y subsidios adoptado, Washington habló de 11.000 millones de dólares, que servirían de base para subirles los aranceles a un buen número de productos elaborados al otro lado del Océano Atlántico. A su vez, Bruselas está en proceso de castigar a Boeing, que, según la OMC, también se benefició de una serie de rebajas de impuestos.



Cortar el nudo gordiano requiere la buena voluntad de los dos bandos. Y aunque, en principio, había la voluntad de negociar los irritantes, las conversaciones preliminares no van por buen camino. Ahora que aumenta la probabilidad de que la disputa entre Estados Unidos y China se solucione, la percepción entre los funcionarios europeos es que son los siguientes en la lista de sanciones. En un comienzo se había hablado de automóviles, pero ahora la lista es más específica.



Según fuentes norteamericanas, dos categorías de bienes tendrían que pagar más tributos para ingresar a la tierra del Tío Sam. De un lado estarían los helicópteros y los repuestos para aviones. Del otro, una serie de comidas que irían desde quesos hasta mermeladas, pasando por vino y mariscos.



Si el anuncio es otra manera de mostrar los dientes, es algo que está por verse. En cualquier caso, otra oleada de hostilidades comerciales no le serviría a la economía mundial, cuyo ritmo es menor ahora. Pero eso no parece preocuparle a Trump, que sabe sacar réditos de cada pelea que arma.