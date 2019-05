Evitar el círculo vicioso

Las señales son inequívocas. Una simple mirada a la gráfica que muestra la evolución del desempleo en Colombia a lo largo de la presente década, deja en claro que hay un deterioro que comenzó a inicios del 2015 y que parece haberse acentuado en épocas más recientes. Así lo confirmó el Dane el martes, al señalar que el índice de desocupación ascendió a 10,8 por ciento en marzo a nivel nacional y a 12 por ciento en las grandes ciudades.

Ambas cifras superan en 1,4 puntos porcentuales a sus referentes respectivos del año pasado. Aparte de volver a números de doble dígito, el parte muestra que hay líos en sectores específicos como sucede con el campo, en donde es menor la demanda de trabajadores.



Lo sucedido da la impresión de ir en contravía con los pronósticos que hablan de un ritmo de crecimiento más elevado para la economía colombiana. La semana pasada, el Banco de la República no solo afirmó que la expansión del Producto Interno Bruto en el primer trimestre habría sido de 3,2 por ciento, sino que ratificó su apuesta del 3,5 por ciento para el ejercicio del 2019.



No obstante, los conocedores del asunto subrayan que es normal que exista un rezago entre una actividad económica más vigorosa y la creación de nuevas plazas. El motivo es que los empresarios se toman su tiempo para esperar si los negocios efectivamente han mejorado, antes de enganchar más personal.



Aun si hay esperanzas de que el viento cambio de dirección en unos meses, no hay duda de que la administración Duque requiere mostrar su interés en que un tema que encabeza las preocupaciones de la ciudadanía. Estrategias puntuales en el ámbito local, como la marcha de proyectos que creen empleos en un lapso corto, merecen trabajarse con los alcaldes que finalizan su labor este año.



De lo contrario, el riesgo es que el deterioro siga y afecte el comportamiento del consumo de los hogares. Evitar que aparezca un círculo vicioso debe ser una prioridad que requiere respuestas concretas.