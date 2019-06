Giros con peso específico

Para una economía cuyas cuentas externas muestran un desequilibrio creciente, es una buena noticia que le llegue más dinero del exterior. Eso es lo que le ocurre a Colombia, cuyo tercer renglón más importante en materia de generación de divisas, mantiene una evidente tendencia al alza.

Así sucede con las remesas enviadas por los colombianos que habitan en otras latitudes. De acuerdo con el Banco de la República, en los primeros cuatro meses del 2019 el monto de los giros venidos de afuera llegó a 2.101 millones de dólares, 10,5 por ciento más que en igual periodo del año pasado. Todo apunta a que de nuevo se romperá el récord histórico alcanzado en diciembre, en este calendario.



No obstante, es más significativo lo que esa cantidad representa cuando se monetiza. Debido al aumento en la tasa de cambio, la suma ascendería a casi 6,6 billones de pesos, un salto del 22,4 por ciento en comparación con el primer tercio del 2018. La inyección de tal cantidad de circulante resulta clave para impulsar la demanda interna en aquellos departamentos de donde han salido más personas hacia los cinco continentes: el Eje Cafetero, Valle, Antioquia y Cundinamarca.



El motivo de que el flujo de recursos sea mayor es, ante todo, la buena salud de las economías que han recibido a cientos de miles de compatriotas. Estados Unidos registra una de las tasas de desempleo más bajas de su historia y los salarios reales vienen subiendo. A su vez, España no está lejos de los niveles de desocupación que tenía antes de que estallara la crisis de comienzos de esta década, mientras que en el resto de Europa hay buena demanda de mano de obra. Incluso en Chile, para hablar de América Latina, conserva un ritmo que puede ser descrito como aceptable.



Si el ritmo observado no se altera, cuando termine el año deberíamos estar bordeando los 7.000 millones de dólares. De ser así, las remesas representarían algo más del 2 por ciento del Producto Interno Bruto, una proporción importante que debería ignorarse.