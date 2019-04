Ni bueno, ni inesperado

Los analistas sabían que los buenos tiempos no durarían para siempre. Por eso, no había muchas esperanzas en que el dato de inflación de marzo volviera a sorprender por su baja dinámica, después de que en enero y febrero los resultados acabaran siendo inferiores a las apuestas de los analistas.

Y así fue. Tal como lo informó el Dane el viernes en la noche, el aumento del Índice de Precios al consumidor durante el tercer mes del 2019 superó por un buen margen al del año previo, con un guarismo del 0,43 por ciento contra 0,24 en el pasado calendario. Debido a ello, el ritmo anual ascendió al 3,21 por ciento, alejándose un poco del punto medio del rango de largo plazo fijado por el Banco de la República, que está entre 2 y 4 por ciento.



Los grupos de gasto responsables de lo ocurrido acabaron siendo tres: alimentos, bebidas alcohólicas y todo lo relacionado con alojamiento y servicios públicos. Aunque hay explicaciones puntuales para aclarar el desempeño de cada rubro, los observadores creen que los bloqueos viales que afectan al sur del país incidieron en que el valor de la comida subiera más que en condiciones normales.



Junto a esa circunstancia, queda claro que diferentes tarifas no ayudan a que se mantenga el poder adquisitivo de los colombianos. Así pasa con lo que se cobra por energía y alcantarillado, que en la presente oportunidad influyeron en la dinámica inflacionaria. En lo corrido del año, los ‘malos de la película’ son transporte urbano y frutas frescas.



Pero más allá de los elementos específicos, lo que importa ahora es la manera en que el mercado interprete la evolución de los precios en marzo. Al respecto, la reacción debería ser tranquila, pues no se puede afirmar que las aguas se hayan salido de su cauce. De hecho, las proyecciones hablan de un dato cercano a 3,4 por ciento para el final del año.



Así las cosas, son todavía bajas las probabilidades de que el Banco de la República decida apretar las tuercas pronto, en lo que atañe al nivel de la tasa de interés de los fondos que le presta al sector financiero. En resumen, marzo no fue bueno, pero tampoco inesperado.