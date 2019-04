Los analistas no hablan mucho del tema, pero lo tienen en el radar. Y es que al mirar las vulnerabilidades de la economía colombiana, uno de los asuntos que encabeza la lista es el déficit externo del país. Tal como lo informó el Banco de la República hace un mes, el saldo en rojo en la balanza de pagos llegó en el 2018 a 12.661 millones de dólares, lo que equivale al 3,8 por ciento del Producto Interno Bruto, medio punto más que en el año previo.

Y las perspectivas de que esa situación mejore no parecen ser muy elevadas. Así se desprende del comportamiento del comercio exterior, que es un factor fundamental en las cuentas del desequilibrio en cuestión y cuyo tránsito dista de ser el ideal.



Para comenzar, en enero la brecha en la balanza comercial más que se duplicó, ubicándose en 1.026 millones de dólares. Y la esperanza de que una corrección importante empieza a diluirse a pesar de que las exportaciones en febrero volvieron a crecer, tras dos meses consecutivos de caídas.



Según el Dane, las ventas del país aumentaron 6 por ciento, gracias al buen desempeño del renglón de hidrocarburos y derivados del petróleo. No obstante, en el acumulado del 2019, todavía se registra una contracción del 1 por ciento. A menos que suceda una bonanza inesperada, resulta dudoso que la facturación aumente de manera notoria, sin desconocer el dinamismo de algunos renglones.



Mientras eso sucede, las importaciones parecen haber tomado un segundo aire, impulsadas por el incremento en la demanda interna. Si bien aún es muy temprano para llegar a conclusiones, las señales no son las mejores. Incluso, la flexibilización de la Regla Fiscal puede llevar a que el desbalance aumente. Superar el nivel simbólico del 4 por ciento del PIB dispararía más de una alarma.



Dicha circunstancia debería preocupar a las autoridades. Justo cuando las firmas calificadoras de riesgo se aprestan a hacer una nueva evaluación de la economía colombiana, se enciende otra luz de alerta.