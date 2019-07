A menos que ocurra un verdadera anomalía estadística, es seguro que el Producto Interno Bruto de Colombia al cierre del segundo trimestre del 2019 superó la barrera de los mil billones de pesos anuales, medido en precios corrientes. Tal como lo señaló la firma de investigaciones Raddar, ese valor supera en un millón de veces al calculado para 1919.



Lo anterior, por supuesto, no implica que la suma de los bienes y servicios que genera la economía en el lapso de doce meses se haya multiplicado de manera tangible en esa proporción. Aunque sin duda el país es mucho más rico, el incremento está atado directamente a factores inflacionarios, por lo cual los analistas se fijan más en las cifras reales.



Aun así, es interesante mirar la evolución de los números. De acuerdo con las estadísticas del Banco de la República, para el 2005 el PIB en términos nominales ascendió a 337 billones de pesos. Un lustro después, en el 2010, la cuenta ya iba en 543 billones, mientras que en el 2015 ascendió a 805 billones.



Que se iba a alcanzar una nueva marca, era algo que se insinuaba con base en las cuentas del 2018 cuando el Producto quedó en 978 billones de pesos, de acuerdo con el Emisor. La brecha para alcanzar la cota de los mil billones se cerró en 14 billones al terminar marzo. Para Raddar, en diciembre el acumulado anual quedaría en 1.044 billones de pesos, un monto difícil de visualizar.



Y de seguir con un ritmo similar al observado recientemente, es probable que hacia el 2026 lleguemos a dos mil billones de pesos de PIB. Todo dependerá, por supuesto, de que no cambiemos la moneda nacional pues, como es sabido, hay quienes creen que es hora de quitarle varios ceros al peso con el fin de hacer más fácil la contabilidad y facilitar las transacciones en cualquier ámbito.



Quien quiera aguar la fiesta se encargará de recordar que en dólares corrientes no estamos avanzando. En la época de la revaluación llegamos a estar mucho más arriba que ahora que regresamos a un punto más bajo.



ricavi@portafolio.co

@ravilapinto