Sin cambios a la vista

En un primer momento, lo que más impactó a los analistas que siguieron la rueda de prensa, convocada tras la reunión de la junta directiva del Banco de la República el viernes pasado, fue la ausencia del Ministro de Hacienda en el salón.



Quienes prefieren hilar delgado, la interpretaron como la confirmación de las tensiones entre el funcionario y el gerente del Emisor, tras los cruces de declaraciones durante la pasada Convención Bancaria.

Con el paso de las horas, sin embargo, esa teoría acabaría siendo desmontada. Los reportes venidos de adentro hablaron de un encuentro cordial, que además fue de menor duración que la usual, quizás porque no había decisiones previstas en la agenda.

Aun así, el comunicado entregado trae varios mensajes interesantes.



El primero es que las autoridades monetarias esperan cierta elevación del ritmo inflacionario por cuenta de “choques de oferta” transitorios, como sucedería con un mayor valor de la comida, debido al cierre por tres meses de la principal vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.



De otro lado, aunque se reconoció que el crecimiento económico durante el primer trimestre acabó siendo inferior al esperado, se indicó que entre abril y junio esa velocidad sería más elevada. Bajo esa premisa, el Banco todavía cree que la expansión del Producto Interno Bruto podría cumplir con la proyección del 3,5 por ciento para el 2019.



Sin embargo, el asunto más importante era constatar si había alguna base para justificar lo que se ha visto en el mercado de ciertos títulos, cuya valoración implica que en lugar de aumentar la tasa de interés que maneja, el Emisor estaría dispuesto a recortarla. Las señales que vienen de Estados Unidos, en donde la Reserva Federal se encamina a tomar ese paso, alimentan las especulaciones.



Al respecto, el propio Juan José Echavarría dijo, sin rodeos, que la idea no se ha discutido en la junta y que ve poco probable ese desenlace. Así algunos piensen con el deseo, todo apunta a que no habrá cambios por ahora.