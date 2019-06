Sin sobresaltos 

Cuando el pasado miércoles en la noche el Dane dio a conocer su reporte con respecto al comportamiento de la inflación en mayo, la reacción de los analistas fue tranquila. Y es que no solo el aumento de 0,31 por ciento en el Índice de Precios al Consumidor durante el mes se ajustó a los pronósticos de los expertos, sino que además suben las probabilidades de que al final del 2019 el dato quede en cercanías del 3,4 por ciento esperado, que sería una cifra aceptable.



Lo anterior no impide registrar algunos movimientos interesantes. El primero es que los alimentos o el segmento de vivienda volvieron a ser los principales responsables de las alzas. De un lado, factores climáticos influyeron en el capítulo de las hortalizas y, en particular, en el valor del tomate, que experimentó un salto del 38 por ciento.

En segundo término, los arriendos mantienen su tendencia a subir por encima del promedio inflacionario. Este no es un fenómeno nuevo y puede estar atado al menor ritmo en la construcción de vivienda, que se traduce en una oferta habitacional más reducida.



Por otra parte, el renglón de los transables sigue hacia arriba, aunque con guarismos muy moderados. Lo anterior quiere decir que el impacto de la devaluación del peso se siente poco en la carestía, así hayan subido las bebidas alcohólicas o las prendas de vestir.



Quienes saben de estas cosas destacan que el aumento en la canasta familiar, cuando se excluyen los alimentos y los regulados entre los que están las tarifas de servicios públicos, es de 2,55 por ciento. Ese es un nivel favorable, que encaja dentro de las cuentas del Banco de la República y eleva la probabilidad de que la política de la entidad siga siendo la misma hasta el final del año.



En concreto, el Emisor mantendría en el 4,25 por ciento anual su tasa de interés en los meses que vienen. Dicha perspectiva debería ayudarle al consumo interno y al propio crecimiento de la economía colombiana. No es mala la quietud entre tanta volatilidad.



