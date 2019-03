Un mundo ‘patas arriba’

Con frecuencia, se oye decir que ‘todo tiempo pasado fue mejor’. Son múltiples los estudios y las evidencias que muestran que estamos lejos de que sea cierta esa afirmación. Son innumerables los indicadores que señalan todo lo contrario, el mundo y Colombia han progresado de manera sostenida. Los analistas demuestran que el planeta está atravesando uno de los períodos más pacíficos de la historia: la pobreza extrema ha disminuido sustancialmente, el acceso a los sistemas de salud ha mejorado, la infraestructura se ha transformado de manera sorprendente, y el acceso a los bienes de consumo, a las comodidades, a las comunicaciones, entre otros, han mejorado de manera inconcebible desde hace 50 años.



No es menos cierto, sin embargo, que nos encontramos en una etapa de transición, cualesquiera sea la dimensión que se considere. Las reglas de juego con que funcionaron los países, las sociedades y las familias están cambiando y no se ve con claridad cuál será ese nuevo orden social, político y familiar en que se moverá el mundo que tenemos por delante. Las instituciones se cuestionan y los partidos políticos están completamente desprestigiados, la profusión de las noticias falsas (fake news) ha hecho perder credibilidad en los medios de comunicación, ya no sabemos qué es verdad y qué no.



La manipulación a través de los medios y de la llamada ‘ingeniería social’, permite que personas, sin ninguna formación ni experiencia en el complejo arte de gobernar, ocupen hoy muchas posiciones de poder, por eso vemos casos tan sorprendentes como el de Trump, no solo renunciando a la posición de liderazgo de ese país en el ámbito global, sino socavando el sistema internacional. Crecido con un informe del señor Mueller, que hasta ahora no se conoce, pero que aparentemente no pudo comprobar el tema ruso, lo vamos a ver haciendo temblar al mundo con sus impulsivas actitudes.



Como si eso no fuera suficientemente preocupante, el Reino Unido está dando un espectáculo, que más parece de un ‘banana country’, con el tema del brexit –rechazado por tercera vez el pasado sábado por el Parlamento británico– , y la incertidumbre es total sobre lo que puede suceder con este caso. El tema de Venezuela es tan lamentable que no vale la pena ahondar en estas líneas, pues no se le ve una salida rápida ni fácil. López Obrador, en México, con su populismo rampante se dedica ahora a exigir disculpas a España por lo sucedido hace más de 500 años, y así podríamos seguir, ilustrando el caos en que nos encontramos.



Desafortunadamente, algo de la locura también nos ha llegado. ¿Qué tal los parlamentarios haciendo su propia ‘minga’, marchando a palacio y negándose a sesionar hasta que el presidente los reciba? ¿O un gobierno que presenta un proyecto de Plan de Desarrollo y en las discusiones iniciales, el propio gobierno le adiciona más de cien artículos? Todo indica que la Corte Constitucional va a tener bastante trabajo, pues, por la improvisación, seguro muchos de estos artículos no pasan su examen como puede ocurrir con la Ley de Financiamiento, que ya fue demandada. Lamentablemente, estamos ‘patas arriba’.



Ricardo Villaveces P.

Consultor privado

rvillavecesp@gmail.com