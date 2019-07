La reforma pensional de Duque

Existe un consenso que es esencial emprender una nueva reforma pensional y la Administración Duque se ha comprometido a presentar un proyecto de reforma al Congreso y constituido un grupo de trabajo para prepararlo. El objetivo de esta debe ser mejorar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad financiera del régimen vigente. En este año se han hecho públicas las bases de la reforma planteadas por Anif, Asofondos y por los expertos Juan Pablo Córdoba y Gabriel Piraquive. Sus propuestas son bastante coincidentes y están en favor de consolidar un sistema único de capitalización, así como introducir ajustes en los parámetros del sistema.

Anif concentra su propuesta en el ajuste de parámetros: elevar la edad de pensión, reducir la tasa de reemplazo, disminuir la pensión sustitutiva, lograr una mejor cobertura en las pensiones de menor monto con los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, fortalecer el programa Colombia Mayor y adelantar una Reforma Estructural Laboral para avanzar en formalidad. Asofondos argumenta que el objetivo debe ser un sistema pensional contributivo sostenible y que el sistema pensional debe ser de ahorro y capitalización.



Asimismo, destaca la importancia de respetar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes estén próximos a jubilarse, pero propone que a partir de cierta fecha, los nuevos cotizantes entrarán solo a un régimen de capitalización con administradoras privadas y públicas. Para quienes no alcanzan a jubilarse, se consolidaría el sistema Beps para formar rentas vitalicias con las devoluciones de saldos y expresa no estar de acuerdo con las propuestas que promueven un pilar de reparto puro. Las simulaciones de Córdoba y Piraquive al 2075 indican que, en valor presente neto, la reforma de cierre del acceso al Régimen de Prima Media para nuevos afiliados es muy superior a las otras dos propuestas alternativas de reforma que son la modificación única de parámetros y el establecimiento de un pilar solidario público. Estos trabajos presentan una base de propuestas muy sólidas para la comisión de estudio de la reforma.



No obstante, la experiencia histórica indica que para adelantar una reforma pensional se requiere una posición unificada del Ministro de Hacienda y el Ministro del Trabajo frente al contenido del nuevo régimen. Asimismo, la importancia de lograr un consenso sobre la estructura de la reforma dentro de la comisión laboral que reúne gobierno, gremios privados y sindicatos. Además, en últimas, es indispensable la intermediación activa del propio Presidente con el Congreso.



Para todo ello es fundamental explicar a profundidad las ventajas de unificar los regímenes de pensiones en un solo sistema de capitalización. Políticamente y para garantizar competencia parece crucial establecer un fondo de capitalización público con las mismas reglas de los fondos privados. También, el Gobierno debe recapacitar sobre la importancia de los ajustes paramétricos (semanas, edades y tasas de cotización).



En términos de equidad resulta importante gravar impuesto a la renta a las pensiones altas, así como fortalecer los primeros pilares (Colombia Mayor, Beps y Garantía de Pensión Mínima). Esperemos que la Administración Duque tenga más decisión política y más éxito que el gobierno de Santos en adelantar la reforma que necesita el país. El tema se discutirá hoy en el foro El Mercado de Capitales Colombiano de Cara a una Reforma Pensional de Corficolombiana.



Roberto Junguito Bonnet

Exministro de Hacienda