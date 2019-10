Diversidad en las juntas directivas

La presencia de mujeres en las Juntas Directivas de las corporaciones listadas en Bolsa, según Hendrich + Struggles, (una firma de cazatalentos, que publica el informe Board Monitor Europe 2019), ha ido aumentando, pero muy lentamente. Solo el 17% del total de miembros de Junta son mujeres en las compañías que componen el “Russel 3000 Index” en los Estados Unidos. En la Bolsa de Toronto la cifra es de 15%.

El criterio no debe ser el de cuotas. Habiendo mujeres con competencia profesional similar o superior a la de los hombres dispuestas a servir como directoras, su incorporación disminuye sustancialmente el riesgo que conlleva una excesiva homogeneidad de grupo y fomenta el debate, evitando que se generen consensos prematuros.



El “Corporate Governance and Research Institute” de la Universidad de Stanford reseña un estudio de Adams and Ferrerira (con una ficha técnica hecha entre 1939 Corporaciones y 86.714 directorios). Este concluye que:



–Las mujeres tienen mejor récord de asistencia que los hombres a las Juntas y los hombres tienen mejor récord de asistencia cuando las mujeres participan.



–Las Juntas Directivas que incluyen mujeres son más propensas a despedir CEO’S e incluyen más compensación basada en “equity” en sus paquetes de compensación.



–No hay asociación entre la diversidad de género y la cuenta de resultados (índices ROA y Tobin’s Q).



Dado que el rol de la corporación está siendo revaluado y analizado con un criterio ampliado que va más allá que solo la cuenta de resultados, incluir mujeres en las Juntas Directivas es un paso positivo hacia esa meta.



La diversidad debe ser exhaustiva, no solamente de género. Al tener que encarar las compañías cambios fundamentales en los modelos de negocio es necesario incorporar diferentes edades y competencias al Directorio.



No es suficiente que a la administración lleguen profesionales con nuevas perspectivas, sino que en la Junta haya manera de que, a nivel de pares, se le dé apoyo al CEO en el proceso de afrontar el cambio. Los desafíos que trae la disrupción digital o tecnológica son un ejemplo muy claro de lo importante que es llenar esa carencia.



Es notoria la ausencia de directores con conocimiento profundo en IT y en particular en el área de ciberseguridad, hoy indispensable en todas las industrias y en especial en el sector financiero donde es vital que el nivel Directivo tenga colectivamente la capacidad de entender el riesgo que el entorno cibernético representa para las compañías.



Sería adecuado proponer que la Superintendencia de Sociedades reglamentara (como están haciendo algunos países en Europa), no solo exigir un mínimo porcentaje de mujeres en las Juntas Directivas, sino la obligatoriedad de tener por lo menos un miembro que posea pericia comprobada en informática.



Son requisitos que, además de darle un nivel de protección necesario al ahorro personal e institucional en Colombia, mejoran la independencia de criterio de los directores y la gobernabilidad corporativa.



