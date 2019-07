Mujeres europeas, ¡muy machas!

Las estructuras de la Unión Europea se sacuden y se preparan para cambios de fondo en el otoño que viene. Si no hay rupturas en los recientes acuerdos, la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde (Francia, 63 años), ocupará la presidencia del Banco Central Europeo, en Frankfurt. La ministra de defensa de Alemania, Ursula von der Leyen (60 años), liderará la Comisión Europea, en Bruselas. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell (72 años), será el canciller del bloque, y el primer ministro belga, Charles Michel (43 años), presidirá el Consejo Europeo.



Es un interesante equipo, de enormes contrastes y que, sumado, sintetiza la coyuntura del viejo continente. Mientras von der Leyen no oculta su sueño de una Europa federal, con más integración y homologación normativa, Michel, nacido en Namur, el bastión valón, un líder del separatismo y el protector del prófugo golpista catalán, Carles Puigdemont, y del también prófugo Rafael Correa.



Von der Leyen nació con el apellido Albrecht, asociado a una familia noble de ricos comerciantes. Su padre, Ernst, fue presidente de la Comisión Europea en 1969, y primer ministro de Baja Sajonia entre 1976 y 1990. Estudió economía en la prestigiosa Universidad de Göttingen y en el London School of Economics, pero terminó graduándose en medicina, en la Universidad de Hannover, donde también obtuvo un máster.



En 2003 accedió al parlamento de Baja Sajonia y formó parte de su gabinete. En 2005 fue nombrada ministra federal para la Familia y la Juventud, hasta 2009, cuando fue nombrada ministra de Trabajo. Desde 2013 es ministra de Defensa. 16 años de una vertiginosa carrera, en la cual ha sido considerada la sucesora de Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo.



Los grandes retos de von der Leyen pasan por extinguir los populistas discursos nacionalistas, sobre todo de partidos extremistas como Vox, AfD y la Alinaza Nacional. Su participación en estructurar las políticas migratorias será decisiva para ahogar la xenofobia que está permitiendo el auge de los que quieren liquidar el experimento integracionista más exitoso de la historia.



Lagarde es hija de académicos. Sus padres eran profesores de idiomas (inglés, latín y griego). Se destacó en los deportes y en los estudios. Y se graduó de abogada. Sí, abogada, no economista. Y así, ha presidido el FMI por 8 años, fue la primera ministra de hacienda en el G8, ministra de comercio, ministra de economía, finanzas e industria, y ministra de agricultura.



Desde 2005 es la mujer más destacada de su país, y por eso Forbes la mantiene como la tercera mujer más poderosa del mundo, después de la Canciller Merkel y de Theresa May, quien pronto descenderá del podio para dejar su lugar a Lagarde.



La sucesora de Mario Draghi tiene dos grandes retos: vender el euro a los ocho países comunitarios que aún no lo tienen como moneda oficial, y apoyar el crecimiento de la zona con medidas más creativas que bajar las tasas de interés, que son casi cero, o que comprar bonos soberanos para inyectar liquidez gratuita a varias economías. La coordinación de 19 bancos centrales no le quedará grande, pues el mundo reconoce en ella a una gran líder, que sabe vender sus ideas.