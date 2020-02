Reforma imparable

Nadie sabe qué saldrá del parto de la reforma pensional, pero hay certeza de que habrá alumbramiento este año, gústeles o no a los que tanto se oponen a ella, sin siquiera entender que de su expedición depende la viabilidad de las finanzas públicas.



Como para que los encapuchados entiendan el meollo: Colpensiones recibe un peso de sus aportantes, pero las pensiones del sistema de reparto le exigen girar cuatro más. Y todos salen del presupuesto de la Nación.

Y, para que sigan protestando, pero contra la permanencia del sistema, la mayor parte del subsidio se la lleva el grupo de altas mesadas. Cada pensionado ha aportado unas 60 mesadas durante toda su vida laboral. Pero recibirá, antes de su muerte, cuando el cónyuge supérstite heredará el flujo de caja, unas 200 mesadas, si es hombre, y unas 300, si es mujer.



Mientras esto sucede ustedes, los marchantes, serán excluidos de este festín o, en el mejor de los casos, recibirán un salario mínimo si logran ser uno de los poquísimos que entran a ese grupo, que aporta mucho a la desigualdad.



El desangre de Colpensiones, o de como quiera que llamen a la entidad que la remplace cuando sea liquidada, debe ser detenido con medidas de choque. No servirán unas suturas ni un tímido torniquete.



Y será una intervención delicada porque el mismo gobierno ha puesto líneas rojas en la edad de pensión y en las semanas de aportes para gozar del retiro subsidiado. En un mundo en el que se vive cada vez más, habrá que operar sobre otras variables de la ecuación. Y solo quedan dos: el monto de los aportes y la tasa de remplazo.



La primera equivale a 16% del ingreso (4% que aporta el empleado y 12% el empleador), para empleados, y en promedio 6,4% para independientes.



El aporte propio del empleado es muy bajo y es el principal origen de la inequidad del sistema. En la Ocde, el club de las buenas prácticas, el promedio es 8%. Valdría la pena introducirle progresividad a la tasa, para que los aportantes de mayores ingresos, que son los más subsidiados, deban contribuir mucho más de lo que aportan actualmente.

La segunda variable, la tasa de remplazo, que expresa la mesada pensional como porcentaje del salario antes del retiro, es en Colombia excesivamente alta: 75%.



Continuar devengando tres cuartas partes del ingreso durante el retiro, que es la etapa improductiva de la vida, no es sostenible y es allí donde debe ser aplicado el remedio más severo. Esta tasa es menor a 40% en Japón, México y Reino Unido. Y está entre 40% y 60% en los demás países de la Ocde, con excepción de Portugal, España, Italia y los Países Bajos.



Los reformadores deberán concentrarse en estas dos variables. El gobierno así lo entiende y está moviendo cuidadosamente las fichas políticas para lograrlo, con alianzas y recomposición del gabinete. El tiempo apremia y las calificadoras están impacientes. Los marchantes deben entender que solo esta dolorosa reforma les podrá permitir una pensión justa, si de aquí a ello no nos borra del mapa el coronavirus.