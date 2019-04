Las empresas en la nueva era digital

La sociedad está entrando en la era posdigital, en la cual la digitalización ya no es un elemento diferenciador, sino que debe ser un hecho entre las empresas. Actualmente, las tecnologías digitales permiten a las compañías conocer a sus consumidores con mayor profundidad: les entregan más canales para alcanzar a esos clientes y les posibilitan expandir los ecosistemas con nuevos socios potenciales.

En ese contexto, las organizaciones deben buscar un elemento diferenciador para man- tenerse competitivos en un mercado cada vez más cambiante.



En ese escenario, Accenture acaba de lanzar la nueva versión de su estudio Technology Vision, el cual establece las cinco tendencias que marcarán a las empresas en los próximos tres años y que son fundamentales para lograr esa diferenciación. Entre las tendencias de este 2019 se encuentran:



- Poder DARQ: las tecnologías dis- tributed ledgers, inteligencia artificial, realidad extendida y quantum computing (DARQ) son los catalizadores del cambio, al ofrecer nuevas capacidades extraordinarias y permiten a las organizaciones reimaginar totalmente sus industrias. Cuando se les pidió a los consultados por el estudio clasificar cuál de estas tecnologías tendrá el impacto más grande en su organización en los próximos tres años, 41 por ciento de los ejecutivos identificó como número uno a la inteligencia artificial, más del doble que cualquier otra tecnología DARQ.



- Demografía digital: las interacciones impulsadas por la tecnología están creando y expandiendo la identidad tecnológica para cada consumidor. Esta base viva de conocimiento será clave para entender a la siguiente generación de consumidores y para entregar relaciones basadas en experiencias ricas e individualizadas. Más de cuatro de cada cinco ejecutivos (83 por ciento) dijo que la demografía digital les entrega a sus organizaciones una nueva forma de identificar oportunidades de mercado para responder a las necesidades de los consumidores.

- Trabajador más humano: mientras las fuerzas laborales se vuelven ‘más humanas’ —con cada trabajador empoderado con nuevas habilidades, conocimiento y capacidades impulsa- das por la tecnología— las compañías deben desarrollar una nueva forma de trabajar en la era posdigital. En ese con- texto, más de dos tercios (71 por ciento) de los ejecutivos cree que sus emplea- dos son más digitalmente maduros que sus organizaciones, lo que ha resultado en que cuenten con una fuerza laboral que está ‘a la espera’ de que la compañía se ponga al día.



- Ecosistemas seguros: mientras los negocios basados en el ecosistema dependen de su interconectividad, esas conexiones aumentan la exposición de las empresas a riesgos. Los negocios líderes reconocen que la seguridad debe jugar un rol clave en sus esfuerzos, mientras colaboran con el ecosistema para entregar productos, servicios y experiencias de primera calidad. Solo 29 por ciento de los ejecutivos dijo que sus socios del ecosistema trabajan diligentemente para cumplir con las exigencias de seguridad.



- Mercado individual: la tecnología está creando un mundo de experiencias intensamente personalizadas y on demand, y las compañías deben reinventar sus organizaciones para encontrar y capturar esas oportunidades. Esto significa ver cada una de las oportunidades como un mercado individual. Seis de cada siete ejecutivos (85 por ciento) dijo que la integración de la costumización en la entrega y el tiempo real es la siguiente gran ola de la ventaja competitiva.



Mientras la digitalización pasa a ser el core de los negocios, las compañías tendrán que migrar hacia tecnologías de la siguiente generación para impulsar el crecimiento y la innovación. En este mundo posdigital emergente, donde las nuevas tecnologías están haciendo evolucionar las expectativas y comportamiento de las personas, el éxito lo alcanzarán aquellas organizaciones que cuenten con la habilidad de desarrollar ‘realidades’ personalizadas para los consumidores, empleados y socios. Esto requerirá de un entendimiento holístico de las personas y de reconocer que sus necesidades y perspectivas cambian continuamente.



El momento de actuar es ahora. Aquellas empresas que no avancen a un ritmo acelerado en estas nuevas tendencias, no lograrán alcanzar el elemento diferenciador que les entregará competitividad en esta nueva era digital. Y, de esa forma, no podrán mantener su lugar en el mercado. Las oportunidades que entrega la nueva era posdigital son múltiples, pero así también los desafíos.



Marco Ribas

Presidente de Accenture Colombia