Cuando a finales de febrero el Dane publicó sus cálculos con respecto al comportamiento de la economía colombiana en el último trimestre del 2018, las estadísticas confirmaron lo que la mayoría de los empresarios venía sintiendo: hay una recuperación en marcha. La combinación de mayor consumo público y privado explica la fortaleza de la demanda interna que, a su vez, beneficia a diferentes actividades productivas.

Esa aceleración debería continuar el presente año. Así lo cree el FMI, que tras la visita de una misión técnica al país, elevó sus cálculos con respectos al crecimiento del PIB: de 3,3 por ciento en la proyección de enero, a 3,5 por ciento dos meses después. No faltará quien considere que una mejora de dos dé- cimas en el pronóstico es muy pequeña para destacarla, pero el trasfondo es importante porque sirve para crear círculos virtuosos, justo cuando en otros frentes se acumulan los nubarrones.



Así sucede con el entorno internacional. Después de un largo proceso de recuperación que siguió a la crisis financiera del 2008, el mundo empieza a mostrar síntomas de cansancio en su devenir económico. Aparte de que la locomotora china experimenta una ralentización, las naciones más ricas están más cerca de la parálisis. Eso es lo que muestran los reportes provenientes de Europa y Japón, además de Estados Unidos, en donde el mercado laboral sorprendió en febrero por su pobre desempeño.



Como si lo anterior fuera poco, hay riesgos enormes por cuenta de las amenazas de guerra comercial abierta o por el brexit, que en su peor escenario haría mucho daño a ambos lados del Canal de la Mancha. Y no hay que olvidar las alertas atribuibles al incremento en las deudas de países y empresas, que parecen haber sobrepasado los límites de lo razonable. Dado el clima más hostil hacia la cooperación global, vale la pena plantearse la pregunta sobre si habrá o no la voluntad de actuar de forma colectiva, en caso de romperse alguna burbuja.



Mientras eso pasa en otras latitudes, es notorio el ánimo en el sector privado colombiano de aumentar el ritmo de inversión y buscar nuevas oportunidades de negocio. Las ventajas otorgadas por la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre, son atractivas, pese a que ponen en duda la sostenibilidad fiscal del 2020 en adelante.



En el entretanto, contar con una inflación bajo control o tasas de interés internas estables, es algo que ayuda a que el consumo se comporte bien. La coyuntura favorable de los precios del petróleo estimula que el principal ramo generador de divisas continúe con una buena dinámica. También hay esperanzas en el capítulo de la infraestructura por cuenta del cierre de gestión de las administraciones departamentales y municipales, o por los nuevos cierres financieros de concesiones de cuarta generación.



Si bien enero trajo una mala noticia, debido al alza en la tasa de desempleo a niveles que se no veían desde el 2011, la esperanza de los analistas es que la creación de puestos de trabajo sea mayor si se concretan las expectativas actuales. La evidencia disponible muestra que la migración venezolana influye sobre los índices de desocupación, así en un plazo más largo los estudiosos insistan en que la llegada de personas del vecino país será benéfica para la economía nacional.



Las incógnitas mencionadas suceden, mientras ocurren casos de éxito individual notables. Así pasa con Máximo Ibarra, un ejecutivo de origen colombiano que lidera la empresa más tradicional de Holanda en el ramo de las telecomunicaciones y quien habla en la presente edición de la Revista Portafolio. Su ejemplo comprueba que principios como la capacidad gerencial, el trabajo abnegado y la visión no tienen nacionalidad. Y que la posibilidad de conquistar nuevas cimas sigue estando ahí.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto