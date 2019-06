Sube de tono la polémica por la situación de la economía

El Gobierno salió este jueves a cuestionar las declaraciones del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien ha señalado recientemente que la economía colombiana se estancó, o que la polarización le ha pasado factura a la actividad productiva, y quien además cuestionó algunas de las cifras sobre el PIB reveladas por el Dane.



Este miércoles, en la apertura de la Convención Bancaria, Echavarría señaló que en el primer trimestre la economía creció 2,3 por ciento (quitando factores estacionales), cifra que debería ser utilizada en los análisis en lugar de la de 2,8 por ciento que mencionó el Dane. Y añadió que dicho dato es “malo” y que representa un estancamiento frente a la dinámica que traía el indicador local al cierre del 2018.



En ese mismo escenario, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insistió en que hay una clara recuperación de la actividad productiva del país, defendió al Dane, y cuestionó que el Banco de la República dé estos debates en público.



(Banrepública advirtió sobre estancamiento de la economía).



“El pesimismo es usual cuando la economía rebota. No extraña que alguien opine en esa dirección, pero sí me sorprende que quien lo haga sea el gerente del banco central”, puntualizó el Ministro.



Además, dijo ante el auditorio de representantes del sector financiero que con las declaraciones de Echavarría “se violenta una de las mejores prácticas de los bancos centrales, que es limítese a hablar de la política monetaria en público, y discuta todas las facetas de la economía y de la sociedad internamente”.



En cuanto al crecimiento del PIB, Carrasquilla dijo que “la economía lleva algunos trimestres dando claras evidencias de rebote y serán mayores a medida que pasan los días. Tengo la absoluta certeza de que al final del año vamos a mirar atrás esta discusión y concluiremos que teníamos razón quienes estábamos hablando de que la economía iba a crecer más de 3,5 por ciento (nosotros tenemos previsto 3,6 por ciento)”.



Frente al crecimiento del primer trimestre, dijo que era “una mala foto dentro de una buena película”, asociado en particular al sector de la construcción.



En ese mismo sentido se pronunció el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, quien dijo que “no es este el momento para hablar de estancamiento, cuando estamos viendo varios indicadores líderes positivos”, haciendo referencia a la industria, el comercio, las ventas de carros, la mejora en la confianza empresarial e industrial y el repunte de la inversión extranjera directa, entre muchos otros temas.



Puntualizó que lo importante ahora es “superar la ‘fracasomanía’ y construir la ‘optimismomanía’ sobre las oportunidades que tiene el país en distintos sectores productivos”.



(Controversia entre Gobierno y Banrepública por dinámica económica).



De otro lado, sobre los cuestionamientos al Dane, Carrasquilla dijo que la entidad “tiene enorme credibilidad en el país. El hecho de que haya cifras que sorprendan en uno u otro sentido de ninguna manera cuestiona esa integridad institucional. Las explicaciones que requiera dar el Dane las dará con cifras y no con filosofía”.



¿POLARIZACIÓN?



Hace algunos días, durante la presentación del informe de inflación del Banrepública, Echavarría señaló que “la polarización política no es buena para el crecimiento. Los consumidores y los inversionistas se asustan”, y afirmó que “es muy difícil explicar lo que pasa con la economía si uno no menciona esa polarización. Uno ve que las cosas se frenan y se preocupa... y sospecho que el factor de la polarización afecta la tasa de cambio, el crecimiento y la inversión”.



Ante este pronunciamiento, el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez, dijo que si bien hay unos sectores que deberían estar creciendo más, “de ahí a decir que es la polarización, pues me parece que ese no es el caso. Yo creo que es importante que a este tipo de análisis no le metamos el ingrediente político, porque el crecimiento es una tarea de todos”. Y aunque no mencionó la palabra polarización, esta semana Echavarría insistió en que hay temas locales, no fundamentales de la economía, que están detrás de la formación de expectativas de los consumidores, empresas y de la devaluación reciente de la tasa de cambio.



Al ser consultado sobre estos temas, el Minhacienda señaló que “estoy convencido de que no hay polarización en el país, al menos una que tenga efectos en las decisiones de los hogares, de los consumidores o de los empresarios; y creo que eso no tiene nada que ver, no hay evidencia empírica, yo se la pedí al gerente del Banco de la República, aún no me la ha dado y por tanto creo que es ‘paja’”.



Añadió que la polarización “es un concepto etéreo, que no tiene fundamento en una explicación empírica, medible y, por lo tanto, son opiniones filosóficas, carentes de seriedad”.



De cualquier manera, desde el sector privado se ha señalado en varias ocasiones que la incertidumbre sí se ve reflejada en que las decisiones de inversión se pueden ver aplazadas.



Entre tanto, Christopher Pissarides, profesor del London School of Economics, dijo sobre la economía colombiana que “los expertos dirían que en Colombia hay que darle énfasis al mercado laboral, a la creación de empleos, a reducir la informalidad. Pero el principal problema de Colombia es político, no económico”.



Luisa Gómez Rodríguez

Subeditora de Portafolio