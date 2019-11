20 rivalidades entre marcas que han marcado los negocios en el mundo

Por estos días se está presentando en los cines del país la película 'Contra lo imposible', dirigida por James Mangold y protagonizada por los ganadores del Oscar Matt Damon y Christian Bale, que cuenta la rivalidad entre Ford y Ferrari y la mítica carrera de las 24 horas de Le Mans 1966.



Esta carrera es una de las más importantes para el mundo automovilístico. Y no es para menos, en junio de cada año, en el circuito de La Sarthe, a las afueras de la ciudad de Le Mans (Francia), 60 carros corren por 24 horas seguidas, o al menos intentan hacerlo.



Fue en este mundo que, en 1966, Caroll Shelby y Ken Miles se vieron enfrentados al desafío de construir un auto que no solo aguantara las 24 horas enteras sin desfallecer, sino que también venciera al carro del fabricante que había sido campeón los cuatro años anteriores: Ferrari.



Uno de los grandes obstáculos que tuvieron que superar fueron las presiones corporativas que venían del mismo equipo de la Ford Motor Company y cómo Miles y Shleby se introdujeron en el mundo de los negocios, en medio de la puja entre Henry Ford II y Enzo Ferrari para demostrar quién podía construir la mejor máquina.



A propósito de este hecho, le mostramos un listado de 20 rivalidades entre marcas que han marcado la historia de los negocios en el mundo:



1. Coke vs. Pepsi



'La Guerra de la Cola' de 1980 fue precipitada por la campaña publicitaria de la prueba de degustación de Pepsi, con la que Coca Cola perdió un porcentaje de su mercado. Fue tan rápida la pérdida que encendió las alarmas dentro de la compañía que la obligó a lanzar la 'New Coke' en un tiempo reducido. Sin embargo, ante los consumidores, el nuevo producto produjo una sensación gastronómica tan desastrosa que la empresa se tuvo que disculpar con los 400.000 clientes que escribieron cartas quejándose, lo que llevó a que tiempo después fuera retirada del mercado.



2. McDonald's vs. Burger King

​

La batalla entre los titanes de las comidas rápidas llegó a su apogeo en 1957, cuando Burger King lanzó su 'Whopper' de 37 centavos, un producto de cantidad y calidad suficiente para hacerle contrapeso a la hamburguesa de 15 centavos de McDonald's. La respuesta de McDonald's fue una enorme porción de carne de su propia marca que se vio reflejada en la icónica Big Mac.



3. Apple vs. Microsoft



"Bill, gracias. El mundo es ahora un mejor lugar". La llamada telefónica de 1997 de Steve Jobs a Bill Gates -después de que Gates había acordado invertir 150 millones de dólares en bonos de Apple y así salvarla de la muerte financiera- puso fin a una guerra personal que se había librado tanto entre los consumidores como en los tribunales. El trato conmocionó al mundo pero pavimentó el camino para la histórica segunda era de Steve Jobs.



4. Duracell vs. Energizer



Las baterías Duracell y Energizer han estado luchando por los conejos rosas -imagen de sus marcas- durante décadas. Duracell lanzó la campaña publicitaria 'Duracell Bunny' en 1973. Pero cuando sus derechos de autor terminaron en 1988, Energizer lanzó a su propio conejo rosa, pero ahora luciendo un par de lentes para el sol. Las empresas estuvieron litigando en las cortes las ramificaciones de esta campaña que ha llegado hasta enfrentamientos en enero de este año.



5. Thomas Edison vs. Nikola Tesla



También conocidos por las 'Batallas de las Corrientes’, la guerra entre Thomas Edison y Nikola Tesla para surtir al mundo de energía eléctrica se inició en 1884 cuando el primero empleó al segundo. El concepto de Tesla de la corriente alterna (AC) eventualmente ganaría la guerra después de que se separaron y finalmente resultó vencedora sobre la corriente favorita de Edison, la corriente directa (DC). Pero en la lucha de corporaciones que siguió, la empresa de Edison triunfó, creando así el emporio eléctrico conocido como General Electric.



6. Huggies vs. Pampers



Pampers había sido la pionera en los pañales desechables a mediados de los 70 con un porcentaje del mercado del 75% en los Estados Unidos y a punto de conquistar al mundo. Sin embargo, tiempo después lanzó un producto alternativo de mayor calidad y precio llamado Luvs, con el que le abrió las puertas a su rival Huggies. Estas dos empresas aún se codean por conquistar la sección para bebés en todo el mundo.



7. Dunkin' Donuts vs. Starbucks



En enero de este año, Dunkin Donuts' quitó la palabra 'Donuts' de su nombre, luego de dejar entre líneas que su verdadero potencial estaba en la venta de café y no en la panadería dulce. Este hecho la ha puesto en los ojos de otras empresas como Starbucks que desde el 2010 ha superado a McDonald's como la segunda cadena de restaurantes más grande de los Estados Unidos (después de Subway). Así las cosas, Dunkin' -de 69 años de antigüedad- está en guerra con la cadena de Washington.



8. Sony vs. Nintendo



En 1991, Sony anunció que estaba trabajando con Nintendo en una nueva versión del Super NES. Pero luego Nintendo, temiendo que Sony usara la sociedad a su favor para crear su propia consola de juegos, decidió aliarse con Philips. El presidente de Sony estuvo tan furioso que le dio la luz verde a Sony Computer Entertainment y con ella al lanzamiento de Sony PlayStation.



9. Mattel vs. Hasbro

​

Varios han nombrado esta rivalidad como la de Barbie vs. Transformers. La batalla entre las empresas de juguetes Mattel y Hasbro empezó a darse desde hace décadas. Ahora ha rebasado las cajas de cartón y llegado a la gran pantalla, donde ambos convirtieron a sus propiedades icónicas en películas éxitosas de taquilla. Al igual que Ford vs. Ferrari, su lucha se materializó cuando una oferta de compra se mal logró cuando Hasbro le dijo a Mattel que rechazaba su oferta de compra por 5.2 millones en 1996.



10. Nike vs. Reebok



En 1984, con las ventas a la baja y su principal competidor en ascenso, Nike se arriesgó a vincular a un jugador de básquetbol que era considerado uno de los de mayor proyección en el momento: Michael Jordan, quien decía que prefería a Adidas. Hoy, más de 2 billones de dólares en calzado 'Air Jordan' son vendidos cada año. En el 2005, Adidas adquirió a Reebok.



11. Adidas vs. Puma

​

Hablando de zapatos, Adi Dassler y su hermano mayor, Rudolf, lanzaron una empresa de calzado en Alemania en 1920. La Segunda Guerra Mundial y las posiciones ideológicas de los hermanos llevó a que se separaran y constituyeran por su cuenta Adidas y Puma respectivamente. La rivalidad comenzó a encarnizarse con los mundiales de fútbol y la posibilidad de vestir al equipo alemán. Adi ganó la primera: Suiza 1954.



12. Kylie vs. Kylie



Tanto Kylie Minogue y Kylie Jenner querían utilizar su primer nombre en sus marcas de cosméticos, sin embargo la primera mujer tomó la delantera. Su equipo solicitó a la Oficina de Patentes rechazar la solicitúd de Jenner. Minogue ganó, aunque terminó la discusión en una pelea mediática, pues sus abogados se refierieon a Jenner como una personalidad 'secundaria' de la televisión.



13. Revlon vs. Hazel Bishop



"Se queda contigo... ¡no sobre él!". Así declaraban los anuncios para el lápiz labial de larga duración de Hazel Bishop lanzado justo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó una confrontación cosmética entre la empresa de la química estadounidénse y Revlon, que lanzó su lápiz labial 'Indelible-Crème' un año después. Las batallas legales siguieron durante un tiempo, pero finalmente las ventas de Revlon triunfaron sobre su rival, pues logró un patrocinio de un programa de televisión en 1955.



14. Budweiser vs. Miller



"La mitad de las calorías y todo el sabor" era una de las frases que acompañaron el relanzamiento de Miller Lite en el 2000, burlándose de forma tácita a Bud Light. Esta 'guerra' sigue vigente, tanto que este año para el Super Bowl una acusaba a la otra de usar melaza de maíz.



15. Avis vs. Hertz



Algunas veces puedes ganar cuando quedas en segundo lugar. Esa fue la mentalidad de Avis en 1962 cuando, luchando por mantenerse al paso con la marca número uno del mercado -Hertz-, se acomodó en segunda posición con una campaña publicitaria que hacía referencia a este hecho. "Nos esforzamos más" le dio a Avis un premio publicitario que la ayudó a posicionar en el mercado y ante los consumidores.



16. Airbus vs. Boeing



Otra batalla en la transportación y otra gloriosa campaña publicitaria. El choque entre los gigantes de aviación se inició en los 80, cuando el fabricante europeo puso la mira en el mercado estadounidense de Boeing. En medio de batallas legales sin fin y reclamos de 'deshonestidad' por ambas partes, en el 2012 una campaña publicitaria de Airbus hizo un montaje de una nariz estilo Pinocho en frente de uno de los aviones de su rival. La rivalidad se ha demostrado en el mercado y los negocios de ambas compañías.



17. Armani vs. Dolce & Gabbana



El mundo de la moda está, desde luego, lleno de competencia. Uno de los claros ejemplos fue en el 2009 cuando D&G acusó a Armani de copiar un par de pantalones de seda almohadillados. Armani advirtió que 'Ahora copian, más tarde aprenderán' y eso causó un revuelo mediático. Sin embargo, resultó que el plagio había sido al revés.



18. Dyson vs. Hoover



El millonario británico James Dyson hizo 5.127 prototipos a lo largo de 15 años para crear su aspiradora sin bolsa. Así que cuando Hoover lanzó su propia versión, él los demandó por infringir su patente. Hoover pagó los daños que ascendieron a algo más de 4 millones de dólares.



19. Blue Origin vs. SpaceX



La rivalidad por las colonias en el espacio entre Jeff Bezos y Elon Musk inició de manera bastante amistosa. La considerada nueva 'carrera espacial' se concretó hace cuatro años cuando Bezos puso el primer cohete reutilizable de Blue Origin en el espacio. Musk criticó que se trataba de cohetes suboribitales y recordó al SpaceX Grasshopper que hizo seis vuelos suborbitales tres años antes. La lucha por dominar la industria espacial privada está más vigente que nunca.



20. Red Sox vs. Yankees



Las rivalidades deportivas pueden, desde luego, estar en una categoría por separado. Pero, la confrontación entre los Red Sox (Boston) y los Yankees (New York) tiene tantas consecuencias emotivas y comerciales que los hace destacar. En 1919, los Red Sox tenían problemas financieros que su dueño Harry Frazee vendió al jugador Babe Ruth a los Yankees por $125,000. Los Red Sox no volvieron a ganar la Serie Mundial de nuevo hasta el 2004.