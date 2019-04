55 años de la leyenda Mustang

Por estos días el Ford Mustang se encuentra celebrando sus 55 años de creación.



La primera versión salió al mercado en 1964 y ha sido merecedor de muchos récords, entre otros, el del modelo más vendido durante cuatro años consecutivos hasta 2018.

Y en Colombia, para este año la marca trajo la versión convertible.



Atlético, refinado y aerodinámico, el Mustang GT Premium Convertible 2019 plantea una lectura contemporánea de las clásicas proporciones de cofre largo y baúl corto que lo hicieron célebre, presentando ahora un capó más bajo y esculpido así como una parrilla trapezoidal más baja, nuevos paragolpes delantero y trasero, y un nuevo splitter o difusor de aire frontal, elementos con los que logra una apariencia más sencilla, moderna e indiscutiblemente agresiva y que además le reportan un mejor manejo y un consumo de combustible más eficiente.



Los grupos ópticos delantero y trasero le imprimen al ‘pony car’ un llamativo acento vanguardista, gracias a la tecnología led incluida en las luces de circulación diurna, en las bajas, en las altas, en las direccionales, en las luces antiniebla y por supuesto en los stops. Por su parte, sus llantas de bajo perfil calzadas en rines de 19 pulgadas en acabado acero oscuro y su doble escape con cuatro puntas de salida, constituyen una declaración pública de su intimidante genética deportiva.



El legendario motor Coyote V8 de 5.0L del nuevo Mustang GT Premium Convertible 2019, ha sido reelaborado por completo, en esta, su tercera generación, de manera que la magnífica máquina produce 460HP @7.000rpm con un torque de 569Nm @4.600rpm, los registros más altos alcanzados hasta ahora por un Mustang GT de aspiración normal.

Acoplada a este motor, una nueva transmisión automática SelectShift de 10 velocidades con levas en el timón resalta las dotes deportivas del Mustang, pues gracias a su amplio rango de relaciones y al espacio optimizado entre engranajes, entrega una mayor potencia promedio durante la aceleración y actúa más rápido. No en vano es considerada como la mejor caja automática que un Mustang haya ofrecido.



La máquina ofrece 6 modos de manejo (Normal, Sport, Sport+, Track/Drag, Snow/Wet y MyMode) que permiten ajustar de forma rápida el nivel de dureza de la dirección, la respuesta de aceleración y las configuraciones de la transmisión y del control electrónico de estabilidad para cada condición.



En el mismo sentido, también viene equipado con el sistema Track Apps, herramienta que permite registrar varios datos de rendimiento del vehículo, como la aceleración, el tiempo de vuelta y de frenado y las fuerzas G. Y; por si fuera poco, los aficionados a los ‘piques’ en pista podrán precalentar sus neumáticos como todo un piloto de carreras, gracias al sistema Line Lock que bloquea electrónicamente las ruedas delanteras mientras las traseras giran sin piedad.



Inspirada en la industria aeronáutica, la cabina del Mustang GT Premium Convertible 2019 tiene dispuestos todos los controles al alcance del conductor, así como un revolucionario cluster de instrumentos digital que se despliega en una pantalla LCD de 12”, configurable según cada uno de los 6 modos de manejo.



No menos impresionante y más llamativa resulta la posibilidad que tiene su conductor de ajustar el sonido del automóvil a su gusto. En efecto, con el sistema de escape con válvula de desempeño activa, se puede elegir el nivel del rugido del V8 entre los modos Normal, Deportivo, Pista y Silencioso, e incluso cuenta con la función Quiet Start para, por ejemplo, no incomodar a los vecinos cuando se encienda el motor temprano en la mañana.



Entre otros juguetes, incluye luces altas automáticas que hacen el cambio al detectar tráfico en sentido contrario, sensor de lluvia, sensor de parqueo trasero, llave programable MyKey y sensor de presión de los neumáticos.



MÁS TECNOLOGÍA



Ahora el auto incluye tecnologías semiautónomas como el piloto automático adaptativo, que varía la velocidad según el flujo del tráfico; la alerta de colisión con asistente autónomo de frenado y detección de peatones; el asistente de frenado de emergencia; y el sistema de alerta y permanencia en carril con detección de fatiga.



No menos impresionante es su sistema de audio Premium Bang & Olufsen de 12 altavoces.



