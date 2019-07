Abren convocatoria de becas para maestrías y doctorados

En el marco del programa ‘Colombia Científica’, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Colciencias y el Icetex presentan la convocatoria de ‘Pasaporte a la Ciencia’, que tiene como objetivo promover la formación en las modalidades de maestría y doctorado a través de créditos parcialmente condonables.



La convocatoria buscará financiar, a través de créditos educativos con exenciones en obligaciones, cursos de posgrado para profesionales, docentes e investigadores colombianos.



(Así puede aplicar a becas en dos universidades de Nueva Zelanda).

Los beneficiarios podrán estudiar en una de las 500 mejores universidades del Academic Ranking of World Universities 2018 (Ranking de Shanghái), en uno de los 25 centros de investigación establecidos por Thomson Reuters en 2017 o una de las 25 universidades más innovadoras clasificadas por Thomson Reuters en 2018, que ofrezcan programas de posgrado en áreas que contribuyan a las alianzas que se conformen en el marco del componente ‘Ecosistema Científico’.



El programa permitirá el aporte de profesionales que cuenten con una alta formación académica e investigativa en el sector productivo, desarrollando sus trabajos de grado en los cinco focos estratégicos para el país: alimentos, salud, sociedad, energías sostenibles o bioeconomía.



Para las maestrías, se financiarán máximo dos años por un monto máximo al equivalente en pesos colombianos de US$78.000 liquidado a la tasa de cambio del momento del desembolso en Colombia o en el exterior, y se condonará el 50%.



En el caso de los doctorados, serán máximo cuatro años por un monto máximo al equivalente en pesos colombianos de US$178.000 liquidado a la tasa de cambio del momento del desembolso en Colombia o en el exterior, donde se condonará el 80%.



(Lo que debe saber si quiere ganarse una beca en el exterior).



Sin embargo, para la condonación parcial del crédito es necesario que los estudiantes retornen a Colombia y pongan sus conocimientos al servicio de la educación y al progreso del país. Cabe recordar que sus tesis o trabajos de investigación deberán apuntar a los focos país que responden a las necesidades de las regiones.



PARA ASPIRAR



1. Ser colombiano. (No excluye doble nacionalidad o residentes en el exterior).



2. Si el solicitante no ha iniciado sus estudios, debe acreditar que se encuentra admitido a un programa de maestría o doctorado en una de las 500 universidades del Ranking, o en uno de los 25 centros establecidos por Thomson Reuters en 2017.



LOS REQUISITOS



Las inscripciones se realizan a través de la página web del Icetex dentro de los plazos, términos y condiciones señalados en la presente convocatoria.



Además, deben tener, entre otros, una carta de presentación del candidato realizada por un docente universitario de IES colombiana o investigador reconocido por Colciencias, con título de maestría o doctorado, en donde describa, hoja de vida

y los compromisos académicos.