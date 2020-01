Alquilar autos, una alternativa para viajar por Colombia

Otra ventaja de este servicio es que el precio en Colombia no varía dependiendo de la temporada del año.

Cada vez son más quienes optan por comprar pasajes y reservar hospedaje por internet a la hora de planificar sus viajes con el fin de conseguir de manera anticipada la opción más económica y confiable.



Esto teniendo en cuenta que, dependiendo de la época del año, existe una mayor o menor demanda turística, que se traduce en una variación significativa en los precios de los servicios como el de los tiquetes de vuelo. Por ejemplo, en temporadas altas, cuando las personas tienen mayor interés y tiempo para realizar un viaje en familia, los pasajes pueden triplicar su precio estándar en comparación a otras fechas del año.



Esta es una de las razones por las que las personas prefieren como medio de transporte el carro sobre el avión a la hora de viajar. Según recientes datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el último mes se movilizaron más de 11 millones de vehículos por las vías concesionadas, donde el mayor tráfico se concentró en las regiones Central y Eje Cafetero-Antioquia con alrededor de 5.561.000 y 3.030.000 vehículos respectivamente.



Otra razón, es que los viajes por tierra permiten una mejor experiencia turística, ya que las personas pueden conocer varios lugares durante su recorrido. Esto logra explicar por qué el alquiler de carros se ha convertido en un alternativa cómoda y económica para pasear, ya que no solo permite que las personas viajen en grupo sin costos individuales de pasajes (ya que en un mismo vehículo se trasladan cinco personas), sino que es una solución para transportarse dentro del destino turístico.



Otra ventaja de este servicio es que el precio en Colombia no varía dependiendo de la temporada del año, pero sí requiere de una planeación más anticipada en épocas de alta demanda, para tener una mayor oferta de opciones para elegir. Existen aplicaciones o plataformas web de comparación como Alkilautos.com, que agilizan el proceso de búsqueda y reserva, al contar con una oferta variada, que permite acceder a la propuesta que mejor se acomode al presupuesto de las personas, de manera rápida y segura.



“El servicio tiene una ventaja sobre el tiempo, ya que las personas sólo tardan 5 minutos en hacer el proceso, que cuenta con un constante acompañamiento de servicio al cliente. En la plataforma hay variedad de empresas, vehículos, tarifas y horarios, que se ajusten a la necesidad y el presupuesto que se tiene. Además, el precio que aparece en la página es el final. Se garantiza que no habrá sobrecostos y el seguro básico para poder movilizarse”, explicó Marta Rey, fundadora de Alkilautos.com.



La plataforma cuenta con una cobertura en 19 ciudades de Colombia siendo Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena sus principales destinos. Igualmente, ofrece sus servicios en más de 150 países, entre ellos Cancún, Orlando, Miami y Madrid, las ciudades con mayor demanda a nivel internacional.