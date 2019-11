Amazon Prime Video ya está disponible en Colombia

Los operadores de telecomunicaciones han tenido que tomar una decisión estratégica debido a la explosión de las plataformas de videos online: ¿competir contra estas plataformas que tienen el músculo financiero y la capacidad para producir contenidos o tener sinergias con los productores para brindarles a los clientes siempre más y mejor contenido?



Algunas cifras permiten dimensionar lo que está ocurriendo. La consultora Limelight desarrolló el diagnóstico The State of Online Video 2018, también global, que entregó varios datos notables. Sin duda, el más relevante tiene que ver con que los usuarios encuestados indicaron que pasan seis horas y 45 minutos a la semana viendo contenidos online.



En Colombia, la tendencia es la misma. De acuerdo con un análisis desarrollado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el 42% de los colombianos tiene una suscripción a una plataforma de video por streaming. El mismo diagnóstico reveló que, el 16% de los hogares locales pagan por usar plataformas con contenidos audiovisuales.



Como lo anticiparon los expertos, los contenidos por streaming se transformaron en un servicio complementario de la televisión lineal. Por esto, los operadores que han logrado concretar alianzas con los gigantes del video corren con una ventaja frente a los usuarios. En enero de 2019, Tigo anunció que los usuarios pospago podían activar Amazon Prime Video.



Ahora, Tigo se convierte en el primer operador en Colombia que tiene disponible el servicio de Amazon Prime Video para su base de usuarios de Hogares. “Nuestros usuarios son convergentes. Ellos quieren consumir video en varios momentos del día, ya sea desde su móvil o desde la comodidad de su sala al frente del televisor. Así que, nos enorgullece poner a disposición la plataforma de Amazon Prime Video para más de un millón de hogares potenciales en el país”, aseguró Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



Con Amazon Prime Video, los usuarios escogen dónde, cuándo y cómo ven su contenido, en distintos dispositivos como: computadores, tabletas, Smart TV’s, consolas de videojuegos, celulares y más. La plataforma brinda a los clientes acceso a un gran catálogo de películas y series de todos los géneros, en calidad 4K UHD, incluyendo series originales de Amazon como Tom Clancy’s Jack Ryan 2, The Boys, De Viaje con Los Derbez, Good Omens, The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag y El Juego de las Llaves.



El nuevo servicio está disponible para los hogares que tengan los servicios fijos de Tigo y tengan una velocidad de internet igual o superior a las 10 Megas. “Nuestros usuarios que activen Amazon Prime Video recibirán tres meses de cortesía por parte de Tigo. Los siguientes seis meses tendrán un descuento del 50% y a partir del décimo mes el costo será de $14.900 mensuales”, explicó Marcelo Cataldo.



CINCO CLAVES DE AMAZON PRIME VIDEO PARA HOGARES TIGO



1. El nuevo servicio aplica para clientes actuales y clientes nuevos de Internet, individual o empaquetado. Deben tener contratado servicio de internet residencial con una velocidad igual o mayor a 10 Megas.



2. La activación de Amazon Prime Video es muy sencilla y la puede realizar el propio usuario desde la página Web de Tigo en la sección Mi Tigo.



3. La licencia que se encuentra activa a través de Tigo ofrece la posibilidad de ver en tres dispositivos de forma simultánea.



4. Los usuarios tendrán la posibilidad de descargar los contenidos en sus dispositivos móviles a través de Prime Video App y verlos sin que esto consuma sus datos, y lo mejor: en cualquier lugar o momento del día.



5. El costo de la suscripción a la plataforma llegará en la factura mensual.



¿CÓMO ACTIVAR AMAZON PRIME VIDEO?



1. Ingresa a Mi Tigo e inicia sesión con el usuario y contraseña. En caso de no tener cuenta, puedes registrarte y asociar los servicios de tu hogar.



2. Busca la sección Premium, donde encontrarás Amazon Prime Video, da clic en el botón "Activar".



3. Encontrarás los términos y condiciones de Amazon Prime Video, para aceptar da clic en el botón "Continuar".



4. Crea tu cuenta de Amazon Colombia.



5. Valida tu cuenta con el código que llegará a tu correo electrónico.



6. Descarga la aplicación de Prime Video y comienza a disfrutar.