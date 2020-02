Aplicaciones para proteger la información personal en el celular

El robo de información personal muchas veces se da por la ligereza de los usuarios al descargar por curiosidad apps desconocidas o por caer en la trampa de ingresar a links que llegan a su celular por correo o por redes sociales.



(Lea: La nueva y polémica aplicación de reconocimiento facial)



Andrés Guzmán, experto de la firma colombiana ADALID, recomienda protegerse usando aplicaciones de marcas muy reconocidas que pueden evitarle dolores de cabeza al caer en estafas o la pérdida de sus datos personales.



(Lea: ¿Cuáles son los documentos que ya son digitales en el país?)

Según el experto, estas son algunas de las apps más reconocidas para proteger su celular, según el sistema operativo que use.



ANDROID



Kaspersky Internet Security for Android: Es una solución antivirus de descarga gratuita que brinda seguridad a teléfonos y tablets y que cuenta con funcionalidades antivirus, anti malware (o programa malicioso) y antirrobo.



F-secure safe: Funciona para teléfonos inteligentes o tabletas que utilicen Android 5.0 o posteriores. Esta App tiene la capacidad de bloquear el teléfono en caso de robo y borrar todos sus datos de manera remota. Así mismo protege el dispositivo contra virus, spyware y robos de identidad. De igual manera, esta cuenta con control parental y bloquea la descarga de aplicaciones malintencionadas.



McAfee Security: Esta aplicación, que trae un poderoso motor de seguridad provisto por McAfee Global Threat Intelligence, tiene además la capacidad de mejorar el rendimiento de su teléfono.



Avast Secure-Me: Se especializa en proteger los dispositivos frente al phishing, el malware y el spyware no deseado, además de los virus maliciosos, como los troyanos. Asimismo, la función Anti-Theft puede rastrear con toda precisión el dispositivo perdido o robado.



EvLab: Con funcionalidades de tipo forense, esta app es muy interesante porque permite certificar fotos, páginas web y correos electrónicos para demostrar que estos sí existieron en un momento determinado y no fueron alterados. En el caso de un accidente de tránsito, por ejemplo, solo hay que tomar las fotos pertinentes y la aplicación hace el proceso de certificación en la nube.



IOS

​

EvLab: También está diseñada para funcionar en los Iphone certificando fotos correos electrónicos y páginas web ya que ahora es tan fácil borrar o modificar el contenido digital y, además, permite posteriormente descargar una certificación totalmente válida para iniciar o defender un caso legalmente.



McAfee Security for IoS: Esta app, desarrollada específicamente para todos los productos de la manzana, además de ofrecer protección contra malware y ransomware, proporciona funcionalidades como navegación segura en Internet, advertencias de ataques, administrador de contraseñas, minimización del ancho de banda y almacenamiento cifrado, entre las principales.



Norton Mobile Security: Protege los dispositivos Android contra amenazas como aplicaciones maliciosas, Wi-Fi públicas de riesgo, sitios web creados para robar información y dinero, y llamadas no deseadas.



Avast Secure-Me: En su versión para Iphone, es una poderosa herramienta para garantizar la seguridad al navegar por Internet. En su versión Pro, ofrece acceso a una VPN rápida y de confianza que permite navegar con seguridad y privacidad.



ESET mobile security: Esta app tiene la capacidad de potenciar la seguridad de iPhones y iPads. Con su función Anti-Theft, permite eliminar en forma remota todos los datos almacenados e incluso corros y listas de contactos. También puede gestionar claves de acceso y contraseñas de iCloud.



Aunque algunas de ellas tienen versiones gratuitas, Guzmán aconseja adquirir las de pago, pues las primeras no garantizan la totalidad de sus funcionalidades. Así mismo, el experto recomienda estar pendiente de bajar las últimas actualizaciones y lo más importante, “curarse en salud” evitando el ingreso de sus contraseñas recibidas por correos electrónicos o por redes sociales.