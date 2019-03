Apple está a punto de lanzarse al negocio de la televisión

Steve Jobs le dijo a su biógrafo en 2011 que Apple había encontrado una fórmula ganadora para la televisión. Pero ocho años después, su sucesor Tim Cook todavía está tratando de ganar un lugar en los hogares de sus clientes.



Apple ha jugado con la idea de fabricar sus propios televisores y ha intentado asociarse con compañías de cable a través de varios tipos de integraciones de software y servicios combinados. Ahora, está lista para presentar su última visión para la televisión en un evento el 25 de marzo titulado “It’s show time” (Ahora comienza el espectáculo).



La última apuesta de Cook es que el movimiento hacia ‘cord cutting’ (la cancelación de suscripciones a la televisión por cable) y la proliferación del streaming ha creado un nuevo papel de agregador. Apple quiere reinventar la guía de televisión con programación personalizada que ofrece contenido de una amplia gama de fuentes, incluyendo algunos programas propios.



De hecho, haber avanzado hasta el lanzamiento de un nuevo servicio es un logro para Apple. A diferencia de las industrias de la música y las telecomunicaciones, que se han visto obligadas a ceder el control a Apple a través de las eras del iPod y del iPhone, los operadores de televisión de pago han podido mantener una relación directa con los clientes.



En lugar de reorientar la experiencia televisiva en torno a una red similar a la de un iPhone de aplicaciones como Netflix o HBO, es probable que la nueva plataforma de televisión de Apple se centre en programas individuales.



Su aplicación existente, que ya está disponible en los iPhone y iPad, está diseñada alrededor de las series favoritas de cada espectador, con recomendaciones para otros programas y películas de muchos proveedores. Sin embargo, hasta ahora los programas de proveedores clave como Netflix no han estado incluidos.



Dado que Hollywood sigue indeciso sobre si debe asociarse con Apple, se embarcó en un cambio radical en su estrategia hace dos años. Contrató a dos ejecutivos reconocidos, Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, de Sony Pictures TV. Armados con un presupuesto de mil millones de dólares, comenzaron a comisionar sus programas de televisión originales y ya cuentan con más de 30 series con talentos de renombre.



Apple sólo necesita que uno de esos programas sea un éxito para atraer espectadores a su aplicación de televisión. Mientras, Apple también se dedicó a encontrar contenido de alta calidad en un momento en que Netflix está persiguiendo al mercado masivo con un gran volumen de programas originales. “Apple se enorgullece de su curación de contenidos con una oferta más pequeña pero de mayor calidad”, aseguró un productor.



Sin embargo, algunos en Hollywood han tenido problemas en ajustarse a los estándares y al secretismo con los que Apple suele abordar todos sus productos. Si bien Apple muestra una “abundancia de precaución antes de dar cada pequeño paso”, dijo el productor, también está ansiosa por evitar una reputación de que “es difícil trabajar con Apple”.



Los analistas estiman que Apple podría cobrar entre US$10 y US$15 por mes por un servicio de video por suscripción que incluiría sus programas originales. La compañía necesita nuevas fuentes de ingresos para contrarrestar la reciente caída de las ventas del iPhone y cumplir con su objetivo de ingresos por servicios de US$50.000 millones para 2020.



Algunos en Wall Street se muestran escépticos de que un servicio pueda tener un impacto significativo. Los analistas de Goldman Sachs dijeron que incluso si 20 millones de personas se suscriben a una tarifa mensual de US$15 para 2020, sólo generaría US$3.600 millones en ingresos anuales, apenas 1% de las ventas totales de Apple de US$265.600 millones el año pasado, y añadiría menos de la mitad de 1% a las estimaciones de ganancias de Wall Street.



Para aumentar los ingresos, Apple también ha pasado muchos meses negociando acuerdos con cadenas de televisión y estudios de cine para ofrecer su contenido. Viacom y CBS están en conversaciones para otorgar licencias de programas a Apple, mientras que HBO, de AT&T, también sostuvo conversaciones, dijeron personas familiarizadas.



Los ejecutivos de Hollywood están tentados a asociarse con Apple debido a su alcance masivo, pero también se han mostrado cautelosos de los costos de otorgarle un mayor control de su contenido. Dentro del ecosistema de Apple, es posible que no tengan acceso a información sobre quiénes son sus clientes o qué están viendo. Los grupos de televisión temen perder su control de los precios o del diseño de la interfaz de usuario, conforme sus canales se sumergen en una lista de programas controlada por Apple.



Netflix anunció que no se unirá a la nueva plataforma de Apple. Según un informe de Bloomberg, Reed Hastings, el director ejecutivo de Netflix, les dijo a los reporteros: “Queremos que la gente vea nuestro contenido en nuestro servicio”.



Tim Bradshaw y Anna Nicolaou