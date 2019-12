'Apps' para mantener una vida saludable con usar un 'smartphone'

Archivo particular

Para muchos, comenzar un estilo de vida saludable en el que el ejercicio constante y una alimentación balanceada son el norte es una meta difícil de cumplir. Construir el hábito de ejercitarse en un gimnasio o hallar el menú adecuado para cada día son, en ocasiones, las tareas más complicadas.



Pero cada vez existen más formas de lograr la anhelada vida 'fitness' desde casa, solo con usar un 'smartphone'. Desde planes personalizados para hacer ejercicio sin tener que inscribirse en un gimnasio hasta recomendaciones de platos a partir de los alimentos que tenga en su nevera. Estas son cinco 'apps' que le ayudarán a alcanzar sus objetivos.



LUMOSITY —BIENESTAR



El 'brain training', o entrenamiento cerebral, tiene tantos defensores como detractores. También cuenta con una gran gama de videojuegos y aplicaciones para los usuarios. Razones por las que Lumosity se destaca entre las mejores 'apps' para cuidarnos. De esta manera podremos mejorar nuestras habilidades cognitivas gracias a sus ejercicios.



También ejercitaremos nuestra velocidad mental, la memoria y, en último término, mejoraremos nuestra resolución de problemas gracias al pensamiento lateral.



MEJORES RUTINAS CON GOOGLEFIT



El trabajo conjunto de Google y la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la fuente de GoogleFit, una 'app' que busca promover prácticas saludables a través de pequeñas recomendaciones diarias.



La aplicación, disponible únicamente para Android, ofrece planes de entrenamiento personalizado y consejos basados en el historial de salud y actividad del usuario, mediante notificaciones que llegan al celular. Funciona con dos planes, uno que proporciona microejercicios diarios y otro que supervisa el progreso de la actividad física.



El primero, Move the Minutes, es un sistema de notificaciones para “moverse más y sentarse menos” a través de pequeños cambios en la rutina. A lo largo del día, GoogleFit le enviará un mensaje para que realice actividades como subir las escaleras en lugar del ascensor o hacer pequeñas caminatas.



Por su parte, Heart Points es un sistema de puntos que recompensa al usuario cada vez en la que realice actividades que aumentan el ritmo cardiaco. La meta es llevarlo a cumplir con la actividad física recomendada por la OMS.



El gran valor de Google Fit es que puede controlar fácilmente, desde su celular o 'smartwatch', el tiempo que destina al ejercicio físico durante el día, además de conocer su progreso en tiempo real. Una herramienta cómoda y muy intuitiva.



8FIT: UN GIMNASIO EN SU CELULAR

​

Por medio de rutinas de entrenamiento rápido, 8fit promete ser “un cambio en tu estilo de vida”.



La aplicación ofrece más de 350 tipos de ejercicios de entre 5 y 20 minutos de duración, que se pueden hacer en casi cualquier lugar sin la necesidad de implementos como pesas o equipos de gimnasio. Su premisa es trabajar con el propio peso corporal.



A través de guías de entrenamiento personalizado tipo HIIT (entrenamiento con intervalos de alta intensidad) y Tabata (entrenamiento intenso con intervalos moderados y de corta duración), inspirados en el 'crossfit' y el P90x, desde principiantes hasta deportistas podrán realizar rutinas de ejercicio diario.



Además, 8fit ofrece la posibilidad de monitorear el estado físico, evaluar el rendimiento y establecer un plan adecuado al ritmo e intensidad que el usuario desee llevar. Esta aplicación de ‘gimnasio en casa’, disponible para dispositivos Android y Apple, es ideal para quienes buscan empezar una rutina de ejercicios, pero no desean inscribirse en un un gimnasio.



CADA VEZ QUE ABRA SU NEVERA...

​

La 'app' Fridge Food, disponible para Android y iOS, es ideal para esos días en los que no sabe qué cocinar. Solo con seleccionar, de una lista de casi 600 ingredientes, los alimentos que tenga en su casa, Fridge Food le recomendará varias opciones saludables para preparar. Sus responsables dicen que hay más de 13.000 platos en su biblioteca.



Con más de 80 listas de recetas, que van desde desayunos y ensaladas hasta postres y comidas rápidas, la aplicación recomienda diversos platos indicando la dificultad y el tiempo estimado de preparación.



Fridge Food permite también guardar las recetas que más le hayan gustado, conocer la información nutricional de cada comida y recibir consejos de cocineros y chefs profesionales.



Esta biblioteca de preparaciones culinarias le ayudará a tener el hábito de cocinar en casa de forma saludable y a elegir la opción más adecuada para su estilo de vida y necesidades alimenticias.



SLEEP CYCLE

Esta 'app' le ayudará a mejorar sus rutinas de descanso gracias a que monitorea los ciclos de sueño al determinar cuáles son los momentos de mayor y menor descanso.



Con base en las fases del sueño ligero y profundo, Sleep Cycle logra determinar cuándo es el mejor momento para despertar sin que el cuerpo sienta la sensación de cansancio, que es justo después de cerrar el ciclo de sueño profundo.



La 'app', disponible para iOS y Android, hace un análisis de sonidos como la respiración y ronquidos para identificar los estados del sueño, y en el estado más ligero le ayudará a despertar suavemente. A partir de esto, el usuario puede diseñar su rutina de descanso.





