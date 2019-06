Aprueban cambio para la elección de alcalde de Bogotá

El Senado de Colombia aprobó este martes que a partir de 2023 las elecciones para la Alcaldía de Bogotá se celebren a doble vuelta, en caso de que en la primera el ganador no obtenga los votos mayoritarios para ser elegido.



La propuesta aprobada forma parte de una reforma del artículo 323 de la Constitución y logró una mayoría en la plenaria del Senado con 57 votos a favor y 5 en contra, informó la Cámara Alta en un comunicado.



La iniciativa fue liderada por los congresistas José Daniel López (Cambio Radical) y Juan Carlos Losada (Partido Liberal). López explicó en Twitter que, de este modo, se celebrará una segunda vuelta en caso de que el ganador de la primera no obtenga el 40% de los votos y más de 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el segundo.



El senador de izquierdas Gustavo Petro, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2014, consideró que esta modificación debería aplicarse a "otras capitales del país". "La segunda vuelta debe ser aplicada en todas las capitales y no hacer una reforma constitucional como un cálculo político", aseguró Petro durante el debate de la propuesta.



En un sentido similar se expresó el senador Roy Barreras (Partido de la U), quien indicó que la segunda vuelta debe extenderse al resto del país. El parlamentario Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, indicó que en Bogotá se maneja casi el 50% del capital del país y por ello se mostró partidario de la doble vuelta.



Según la Registraduría Nacional, en Bogotá hay 5'805.860 personas habilitadas para votar y en las últimas elecciones la ciudad ha registrado un alto nivel de abstención. Para las elecciones locales del 2015, el actual alcalde, Enrique Peñalosa, obtuvo cerca de 900.000 votos es decir el 33,1% de los sufragantes. Por su parte, Petro consiguió en las elecciones del 2011 cerca de 730.000 votos, lo que supone el 32,22% de los votantes habilitados. El próximo 17 de octubre se celebrarán elecciones locales y regionales en Colombia, si bien para entonces la norma de doble vuelta no aplicará.