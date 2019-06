Colombianos podrán apostar desde un corner hasta un saque de banda

‘La suerte ya está echada’. Este viernes arranca la Copa América y con ella llegan las apuestas para descubrir qué equipo será el campeón del torneo continental, el más antiguo del mundo.



Brasil, el anfitrión, es hoy por hoy el gran favorito en las principales casas de apuestas que operan en Colombia, pese a que la ‘verde amarela’ no podrá contar con su figura Neymar.



Este torneo era uno de los más esperados este año por las casas de apuestas, ya que esperan mover entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, no sólo en resultados finales sino en categorías que van desde qué equipo cobra más tiros de esquina en un partido o termina con menos jugadores amonestados con tarjetas amarillas.



“La cultura en materia de apuestas ha ido cambiando en la medida en que los jugadores se han dado cuenta que tienen múltiples opciones de apostar. Esto hace que la gente se sienta muy atraída y muevan el mercado de apuestas en línea”, señala Germán Alberto Segura, gerente general de Corredor Empresarial S.A., el concesionario autorizado por Coljuegos para la operación de Súper Astro, Las Deportivas y BetPlay.



Este torneo supone un gran reto para las casas de apuestas en Colombia, luego del partido de la Champions, otro de los eventos más esperados del primer semestre y que movió en un día unos $3.400 millones.



Aunque Colombia no es favorita entre los apostadores, Germán Segura confía en que en la medida que avance el torneo y la Selección tenga buenos resultados el mercado se dinamizará, ya que el país se ha caracterizado por su confianza y cariño a la ‘tricolor’. Entre los favoritos, Colombia se ubica en el cuarto lugar.



Tanto Bet365, Betfair, William Hill y Codere ven a Brasil como la clara favorita a llevarse el torneo seguida de Argentina, Uruguay y Colombia.



Por su parte, aunque la Selección Argentina no es favorita, los apostadores creen que Messi será el goleador y el mejor jugador del torneo.



CURIOSIDADES



Una de las curiosidades en materia de apuestas es que una de las casas ofrece pagar a hinchas 6 dólares si el mediocampista Christian Cueva falla un penal en el partido del sábado de Perú contra Venezuela por el Grupo A de la Copa América de Brasil-2019.



“Si Christian Cueva fallara un penal ante Venezuela se paga 20 soles (unos 6 dólares)”, indica en su página web la casa de apuestas Inkabet que lanzó está oferta a sus clientes.



El mediocampista del Santos de Brasil, que alineará de titular frente a Venezuela, no ha vuelto a patear un penal desde el que falló en la derrota 1-0 de la selección inca con Dinamarca en el Mundial de Rusia-2018.



El jugador, de 27 años, en la Copa Centenario de Estados Unidos-2016 también desperdició un penal.



Cueva falló el último penal de Perú en la tanda que le dio la victoria (4-2) a Colombia en cuartos de final.



Perú debutará este sábado ante Venezuela en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre.