Así celebrarán los colombianos el día de la madre

Los almuerzos y cenas en casa, así como las salidas a los restaurantes son las actividades predilectas por los colombianos para celebrar el día de la madre. Así lo reveló un informe de Kantar Worldpanel, en el que se encontró que el 43% de los ciudadanos cocinará para mamá en casa y el 37% saldrá a un restaurante.



De acuerdo con el informe, Bogotá y Oriente son las regiones que más visitarán restaurantes, mientras que Atlántico se destaca por solo entregar un obsequio.



Asimismo, se encontró que los niveles socioeconómicos bajos (1 y 2) y aquellos que están conformados por amas de casa de edad media, son los que más celebran dentro del hogar, por su parte los altos (5 y 6) y familias maduras salen más a restaurantes.



(Lea: Así se mueve el comercio en la celebración del Día de la Madre)

Pero esto no es todo. Los colombianos también planean dar un obsequio a sus madres en este fin de semana. Según Kantar, los regalos que más buscan los ciudadanos en esta fecha son ropa, flores y accesorios.



El informe reveló que en Bogotá y Oriente sobresalen regalos como flores y chocolates, asimismo, esta última región se destaca por tener un mayor número de opciones de obsequios para entregar, entre los que se destacan viajes y serenatas.



(Lea: No todos los regalos son para todas las mamás)



“La ropa sigue siendo la opción favorita de los colombianos para regalarle a sus madres. Los bonos en almacenes, los viajes y las serenatas, son otras alternativas que se mantienen vigentes para esta fecha especial. El detalle de las flores también sigue siendo una preferencia muy importante”, afirmó Andrés Simon, country manager para consumo masivo de Kantar.



El análisis también detectó que los hogares con amas de casa en edades maduras son los que más gastan en restaurantes y en presentes, en comparación con los hogares más jóvenes.



Frente al dinero que piensan destinar los colombianos para esta fecha, Kantar encontró que el 76% gastará menos de 100.000 pesos y que el 38% de estos planea invertir todo este dinero en dar accesorios y ropa y preparan la comida en casa. Mientras que el 38% restante – que invertirá menos de 50.000 pesos – no regalarán nada, incluso no contemplan celebrar esta fecha.



“Uno de los aspectos más relevantes que encontramos con los hogares consultados es que los niveles socioeconómicos bajos (1 y 2) tienen menor disposición de gasto para esta celebración, ya que contemplan invertir menos de $50.000. Por su parte, los estratos medios (3 y 4) gastarán máximo $100.000 y los altos (5 y 6) entre $200.000 pesos o más”, afirmó Simon.