Atento al material de los disfraces: algunos pueden causar asfixia

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hace un llamado a la comunidad para que preste especial atención a materiales y diseños de los disfraces.



Según la entidad, hay por lo menos, seis tipos de riesgos que amenazan la integridad de los niños y adultos como son asfixia, alergias, riesgo por el tipo de materiales, así como por el exceso de consumo de dulces, accidentes viales y el riesgo público.



"Uno de los riesgos que más llama la atención es el de asfixia porque en ocasiones se utilizan disfraces con máscaras o caretas sin ventilación que, además, a veces impiden la visibilidad, al igual que aquellos que hacen uso de accesorios como collares, piedras o aretes, porque al introducirlos en la boca puede generarse un atragantamiento", indicó la entidad.



En ese sentido, precisó que para la elección de los materiales el principal factor a tener en cuenta es el clima en el que será usado el disfraz por el niño. Por ejemplo, los animales fabricados con peluche son los menos adecuados para climas cálidos, mientras que resultan ideales para climas fríos o templados.



"Igualmente es necesario que si se alquila un disfraz para grande o chico, observar que no sea de un material al que sea alérgico o que no se encuentre limpio. Hay que lavarlos. Las alergias pueden presentarse también por el maquillaje, por lo que se debe verificar que no sean alergénicas o tóxicas", dice Adriana Solano Luque, Presidenta del CCS.



Frente al material de los disfraces, el principal peligro es el alto riesgo de inflamabilidad, y por tanto el riesgo de quemaduras. Se recomienda elegir materiales no inflamables, preferentemente algodón, para evitar además reacciones alérgicas, y de igual manera, mantener al niño alejado de cualquier fuente de calor intenso (llamas, estufas, bengalas, cigarrillos, fuegos artificiales, entre otros.



Otro de los riesgos en Halloween es aquel derivado de la emoción de los niños por pedir caramelos, ya que en ocasiones cruzan las calles sin mirar y además, sin la compañía de un adulto. Hay que enseñar a los niños las normas básicas de tránsito y procurar que siempre caminen por las aceras.



Finalmente, el CCS recomienda a los padres, colegios, a las administraciones de los centros comerciales, al comercio en general y a los adultos exceder los cuidados para prevenir accidentes; en nuestras manos está, que cuando termine esta fecha tan especial para grandes y pequeños, podamos asegurar los abrazos de las familias.