La historia de cómo Cabal y Farah llegaron a la cima del tenis mundial

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sólo tenían once años cuando su entrenador les pidió jugar un dobles. Dos décadas después se han convertido en la mejor pareja del tenis mundial.



En julio pasado, la pareja colombiana ganó Wimbledon, su primer torneo del Grand Slam, pero dos meses después lograron coronarse también en el US Open. La serie puede ampliarse a tres Grand Slams consecutivos si logran hacerlo mejor en Melbourne que en 2018 y logran ganar la final del Abierto de Australia el próximo mes de enero.



"Está siendo increíble, es una racha fantástica, simplemente estamos orgullosos, muy felices con los resultados", dice Cabal, de 33 años, el mayor de los dos (por apenas nueve meses), en una entrevista coincidiendo con su participación en el Masters 1.000 de Shanghái.



Su fantástica temporada les ha propulsado al número uno del ranking ATP de dobles. Es el fruto de un trabajo duro, su unión y a la falta de lesiones, dice Farah. "Llega un punto en el que lo quieres ganar todo y claramente creas esas expectativas cuando ganas dos Grand Slams consecutivos", explica en Shanghái, donde la pareja busca el sexto título del año.



La victoria este miércoles ante los estadounidenses John Isner y Sam Querrey asegura a los colombianos acabar la temporada en el número 1, un hito que sólo logró una vez en el pasado otra pareja formada por dos tenistas sudamericanos, el ecuatoriano Andrés Gómez y el chileno Hans Gildemeister en 1986.



Cabal y Farah se conocen desde niños y pasan mucho tiempo juntos, no sólo en las canchas, sino también compartiendo hoteles y viajes a través de todo el mundo. "Digámoslo de esta manera: mi mujer dice que tiene dos maridos", bromea Cabal. ¿Y no se hartan el uno del otro? "Siempre hemos sido como una familia", replica Farah: "El circuito puede ser muy solitario a veces si no tienes amigos ni familiares".



INSPIRACIÓN PARA NUEVAS GENERACIONES



Los Grand Slams llegaron recientemente, pero Cabal y Farah llevan muchos años juntos... desde la infancia. Empezaron como rivales y han acabado como compañeros. "Comenzamos jugando el uno contra el otro cuando teníamos seis o siete años", recuerda Farah. "Cuando teníamos 10 u 11 jugábamos para nuestro estado y nuestro entrenador nos dijo: 'Bueno chicos, van a jugar juntos este torneo'. Y nosotros nos dijimos 'hummm, de acuerdo'".



Nadie lo sabía entonces, pero aquella decisión fue una jugada maestra. Cabal sigue contando la historia: "La primera vez que jugamos el dobles fue en un torneo nacional en Medellín, teníamos 11 o 12 años". "Ganamos y desde entonces ha sido un largo viaje".



Un viaje que no siempre ha sido fácil. Las lesiones frenaron el progreso de la pareja y a Farah le suspendieron durante tres meses la pasada temporada por anunciar un portal de apuestas deportivas en las redes sociales. Se disculpó por ello después.



Ambos coinciden que sus carreras no están tan dirigidas hacia lograr éxitos personales como a promover Colombia por todo el mundo. Cabal espera que su experiencia pueda inspirar a una nueva generación de tenistas en su país. "Tratamos de hacer historia del tenis y tradición en Colombia", asegura. "Hemos sido los primeros, pero esperamos que sea el inicio de algunos más", concluye.





