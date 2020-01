Cinco mitos sobre los servicios de seguros

El mundo de los seguros genera muchas dudas alrededor de estos, ya sea por el tipo de cobertura, el precio, lo que se desea asegurar, o por que desconfían de las aseguradoras aun sin saber cómo funcionan, lo que se ha convertido en un pretexto para no adquirir la protección necesaria frente a un posible siniestro.



(Los seguros que más se venden no son los que más se necesitan).



Es importante que las aseguradoras sean trasparentes y claras con sus clientes a la hora de vender un seguro, y lo más importante que verdaderamente paguen por los siniestros, por lo anterior Liberty comparte una lista de los mitos y realidades más comunes acerca de los seguros:



Mito 1. Los seguros son costosos y las aseguradoras se enriquecen a costa de esto Muchas personas lo creen; sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. La verdad es que la siniestralidad que existe en pólizas de seguros de automóviles y de gastos médicos mayores (dos de los productos más vendidos) es muy alta. De igual forma se debe recordar que el costo del seguro es una relación entre la prima y la cobertura que nos brinda. Se debe tener en cuenta la relación que existe entre costobeneficio, y no la prima de manera independiente fijándose únicamente en el precio. Contratar seguros “económicos” puede ser un arma de doble filo, pues deja al asegurado vulnerable en caso de que algo grave suceda.

Mito 2. Las aseguradoras dan 30 días de gracia para pagar la prima Actualmente el plazo para pagar la prima se acuerda mediante contrato, estableciendo entre 03 y 30 días a partir del inicio de vigencia de este. Sin embargo, este plazo aplica cuando se paga la prima de forma anual, cuando el pago es diferido se toma en cuenta el cobro de la primera cuota. Es importante conocer que en caso de que no se pague a tiempo, la cobertura deja de ser válida de manera automática. Es decir, se pierde toda la protección de nuestra póliza.

Mito 3. ¿El color de mi auto afecta al precio de mi seguro? Todo depende del manejo que le de cada aseguradora. Si bien en algunas aseguradoras el color puede determinar el precio del seguro, en otras como Liberty no afecta el valor de la prima. Para Liberty Seguros, las características que hacen que el valor vaya variando según el automóvil son: ✓ Tipo y valor del vehículo ✓ Motor ✓ Año del vehículo

Mito 4. Todos los seguros son más o menos iguales No es correcto. Cada seguro es diferente y cumple con una función específica. Es importante explicar cada detalle de lo que se quiere asegurar para que el asesor correspondiente sepa direccionar a un seguro que cumpla con los requerimientos.

Mito 5. Tener un seguro “Es un gasto innecesario”



¿Alguna vez ha llegado a pensar qué pasaría si desafortunadamente se enferma, o es víctima de la delincuencia o de un desastre natural y no tiene una forma de reponer esa pérdida? Un seguro nunca será un gasto innecesario, sino una inversión y una forma de proteger sus bienes y a los que más ama. Liberty Seguros le aconseja que antes de contratar un seguro se comunique con asesores quienes lo explicarán la función de cada seguro, los riesgos que cubre y cuáles no; de esta manera podrá aclarar sus dudas. Es importante no dejarse llevar por los mitos existentes, pues únicamente generan desconfianza e inseguridad de un servicio que puede apoyarlo en los momentos más difíciles.