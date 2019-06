Cinco tips para viajar seguro en estas vacaciones

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), durante las vacaciones de mitad de año del 2018 los principales destinos internacionales elegidos por los turistas colombianos fueron Estados Unidos, España, México y Panamá. Con respecto a los países de Suramérica más vendidos por las agencias, el informe reportó como favoritos a Perú, Argentina, Brasil y Ecuador.



Aunque esta es una de las temporadas más esperadas y planeadas por las familias colombianas, los seguros de viajes no siempre están incluidos como una prioridad en su presupuesto al salir del país.



(¿Planeando sus vacaciones? Estos portales lo ayudarán a hacerlo).

“Plataformas como ComparaOnline.com.co permiten que los usuarios tengan mayor oferta de seguros de viajes disponibles en el país. Los aliados con los cuales trabajamos permiten que durante la búsqueda los usuarios puedan ajustar su asistencia de viaje a su presupuesto y necesidades, pues el valor de atención de una emergencia en el extranjero puede ser bastante costoso y contar con un seguro es realmente un salvavidas para el bolsillo”, afirmó Inês Neves, country manager de ComparaOnline.



Uno de los principales motivos para no adquirir este tipo de seguros es el desconocimiento frente a su utilidad y los precios de este servicio. A continuación ComparaOnline.com.co comparte cinco recomendaciones para adquirir una asistencia en viajes durante las vacaciones de mitad de año, en especial si los destinos incluyen actividades de alto riesgo.

No es un gasto, es una inversión: La mayoría de turistas relacionan los seguros con una compra innecesaria. Sin embargo, contratar una asistencia en viaje es una inversión que se debe realizar al visitar un nuevo destino. Plataformas como ComparaOnline, permiten cotizar en línea diferentes opciones de seguros que se ajustan al presupuesto o necesidad del usuario.

El riesgo está presente en todos los países: Es importante entender que los viajeros se pueden enfermar en cualquier momento y lugar. Esto, sin duda, podría arruinar sus vacaciones. Por ejemplo, a diferencia de Europa o Estados Unidos, donde se suelen visitar grandes ciudades o museos, los países de América del Sur con destinos como Cusco, La Paz, Machu Pichu o las Cataratas del Iguazú, ofrecen atractivos gastronómicos o recorridos por terrenos complicados que podrían terminar en una emergencia clínica si no se tienen ciertas precauciones.

Es un requisito para ingresar a algunos países: En diferentes países de Europa el seguro es obligatorio para entrar. Es probable que no lo soliciten a la entrada o que no se encuentre como requisito dentro de la página de la Embajada, sin embargo, los oficiales de migración tienen la libertad para negar la entrada de un turista si considera que el no contar con un seguro médico puede ser un riesgo para visitar al país.