La 'jugada' de Colombia para ser una de las sedes de la Copa América

Colombia se la 'jugó' toda por convertirse en una de las sedes de la Copa América 2020 y lo logró. Para eso, el Gobierno Nacional propuso exonerar de impuestos a la Conmebol, con el fin de despejar el camino para ser una de las anfitrionas, algo que aún no ha hecho Argentina.



El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó este miércoles en Rio de Janeiro que para ser sede junto a Colombia de la Copa América de 2020, Argentina debe comprometerse a exonerar de impuestos a la organización, tal y como ya lo hizo Colombia.



El nuevo formato del torneo, que a partir de la próxima edición se jugará en años pares, supone la participación de 12 selecciones (10 sudamericanas y dos invitadas), divididas en dos grupos que disputarán la fase inicial, uno en Colombia y otro en Argentina.



Tras el anuncio, el martes, de que se implementará este nuevo formato, ambos países se disputan ahora la cereza de la torta: la final, cuya sede aún no fue definida. Pero otro tema se coló en la organización: la exoneración de impuestos. "Hay un hecho que es un requisito 'sine qua non'. Estamos pidiendo, al igual que lo hace FIFA, que las competencias de Conmebol, en este caso la Copa América en adelante, sean liberadas de impuestos para la organización, para que todos los ingresos los podamos repartir igualmente netos a las asociaciones miembro", dijo Domínguez en una conferencia de prensa al cabo del 70º Congreso de la Conmebol, realizado en Rio esta semana.



"Si este requisito se cumple, y en la carta del presidente Iván Duque ya está comprometida esa gestión, es un requisito a favor. Estamos esperando que acontezca lo propio con Argentina", añadió el dirigente.



¿Si no se compromete a exonerar impuestos, Argentina tendría que retirarse de la organización del torneo? "No quisiera hacer futurología. Soy un tipo muy optimista", respondió Domínguez, cortando alas a las versiones de que Colombia estaría intentando organizar la Copa América de forma individual.



"En todo momento hemos dicho que el nuevo formato que pretendemos, que va a ser un plan piloto, es dividir en dos confederaciones, Norte, Sur, y de ahí en adelante jugar la parte de semifinales y finales en un país o tal vez en los dos, hasta llegar a la final".



DETALLES PENDIENTES



Domínguez aseguró que "en los próximos días u horas" se conocerán más detalles sobre las sedes y los estadios escogidos.



"Ya estamos llegando a un acuerdo con respecto a las sedes y estadios que van a ser utilizados. Estamos justamente en el momento de estudio y análisis de todas las ciudades y estadios propuestos", explicó.



La nueva e inédita edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputa desde 1916, estará dividida en una Zona Norte y una Zona Sur. En la Zona Norte participarán las selecciones de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, más una de las dos selecciones invitadas.



En la Zona Sur estarán Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y el otro país invitado, precisó la Conmebol en un comunicado emitido en Rio de Janeiro el martes. Cada hexagonal clasificará a cuatro equipos para la etapa final, integrada por los partidos de cuartos de final, semifinal y final.



La Copa América de 2019 se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio en cinco ciudades de Brasil (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte y Salvador) con la participación de las diez selecciones de la Conmebol, más Japón y Catar como invitados.



AFP