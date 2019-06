Colombianos no dejan de trabajar en sus vacaciones

En época de vacaciones, los colombianos prefieren descansar en el país a viajar al extranjero. Así lo reveló un análisis del portal de compras, Picodi, en el que se encontró que solo el 10% de los connacionales elige otros países para disfrutar de sus días de descanso.



Al respecto, el análisis encontró que aquellas personas que deciden viajar fuera del país, los destinos más populares están en América del Norte y del Sur, siendo México, Estados Unidos, Cuba, Panamá y Chile los favoritos.

Por otro lado, quienes se quedan eligen destinos locales de playa como Cartagena, Santa Marta y San Andrés.



“El 32% de los colombianos prefieren ir de vacaciones durante la temporada media. Sin embargo, la mayoría de encuestados (45%) prefiere viajar durante la temporada alta. Por el contrario, si bien la temporada baja normalmente está relacionada con los precios más bajos, despierta el menor interés entre los viajeros (23%) ”, afirmó el estudio.



Frente al dinero que destinan los colombianos, se encontró que un colombiano promedio gasta 1’543.307 pesos en el viaje. De igual manera, aunque solo el 5% de los encuestados por Picodi aseguraron que no les preocupan los gastos y no ahorran en los viajes, el resto tiene algunos trucos interesantes que les ayudan a minimizar gastos durante sus vacaciones. Entre las prácticas está comprar los tiquetes y reservar el alojamiento con antelación (56% y 43% respectivamente) o ir a lugares menos visitados (14%).



“Las vacaciones de la mayoría de los colombianos duran alrededor de una semana (55%) o menos de siete días (22%). A primera vista parece que los encuestados prefieren viajes más cortos e intensos, pero al fin y al cabo desconocemos sus motivos. Por el contrario, 6% opta por estar de baja por más de dos semanas”, afirmó Picodi.



VIAJAN CON LA FAMILIA Y NO SE DESCONECTAN DEL TRABAJO



De acuerdo con el análisis de Picodi, la gran mayoría de colombianos toma sus vacaciones con la familia y su pareja, 67% y 23% respectivamente. Y solo el 5% viaja sin acompañantes.



Adicional a esto, se encontró que la mayoría de los connacionales (90%) prefiere organizar por su propia cuenta las vacaciones, según ellos, porque encuentran ofertas más baratas y tienen la posibilidad de organizar el viaje de acuerdo a sus preferencias.



Frente al 10% que accede a una agencia de viajes, lo hace por lo generar porque prefieren el apoyo de un operador turístico, aprecian la comodidad y el ahorro de tiempo.



También se encontró que los colombianos prefieren destinos que les brinden nuevas aventuras y explorar nuevas tierras que regresar a los sitios conocidos, donde se sienten atraídos por utilizar el transporte público local o probar la comida tradicional. Al respecto, los hombres son los más espontáneos para elegir los destinos mientras que las mujeres prefieren planificarlas con antelación.



“Los resultados de nuestra encuesta son inequívocos. Más de la mitad de los entrevistados (59%) opta por conocer los lugares de interés turístico y pasear por zonas desconocidas. Además, el 28% prefiere ir a tomar sol en la playa y solo el 13% hace deporte u otra actividad física”, menciona el informe.



Finalmente, otro de los hallazgos del estudio es que los colombianos aun en sus días de descanso, no son capaces de separar la vida laboral de la personal, pues casi el 40% de los encuestados está dispuesto a trabajar durante sus vacaciones.