¿Cómo contribuye al cambio climático su bandeja de entrada?

Todos han visto la advertencia. Al final del correo electrónico, dice: “Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir”. Pero para aquellos que se preocupan por el calentamiento global, es posible que deseen considerar no escribir tantos correos electrónicos en primer lugar.



Cada vez mas, las personas confían en sus buzones electrónicos como organizadores de la vida. Viejos correos electrónicos, fotos y archivos de años pasados permanecen intactos, a la espera de la búsqueda de un nombre, una dirección perdida o tal vez una foto de un viejo novio.



El problema es que todos esos mensajes requieren energía para preservarlos. Y a pesar del enfoque de la industria tecnológica en las energías renovables, el advenimiento del streaming y la inteligencia artificial solo está acelerando la cantidad de combustibles fósiles quemados para mantener los servidores de datos en funcionamiento y frescos.



En este momento, los centros de datos consumen alrededor de 2% de la electricidad mundial, pero se espera que alcancen 8% para 2030. Ademas, solo alrededor de 6% de todos los datos creados en la historia están en uso hoy en día, según una investigación de Hewlett Packard Enterprise. Eso significa que el 94% se encuentra en un vasto “vertedero cibernético”, aunque sea uno con una huella de carbono masiva.



“Nos está costando el equivalente a mantener la industria de las aerolíneas para datos que ni siquiera usamos”, asegura Andrew Choi, analista de investigación senior en Parnassus Investments, una firma ambiental, social y de gobierno de US$27.000 millones en San Francisco.



Kirk Bresniker, arquitecto jefe de Hewlett Packard Labs, asegura que estas granjas de servidores usan energía tanto para retener los datos como cuando se usan de alguna manera. “Si realmente quiero hacer algo con mis datos, tengo que calentarlos y moverlos a través del centro de datos”, dice. Y para aquellos que piensan que borran el correo electrónico cuando vacían la papelera, probablemente no es así.



Se almacenan múltiples copias de correos electrónicos de incluso una década en servidores de todo el mundo. Ademas, se está utilizando energía para mantenerlos vivos. La suma de todos los datos del mundo en 2018 fue de 33 zettabytes (un zettabyte es 1 billón de gigabytes), pero para 2025 podría aumentar cinco veces, a 175 zettabytes, según International Data Corp.



Todos los días, el mundo produce aproximadamente 2,5 cuatrillones de bytes de datos. Este es un sector “donde las emisiones están cada vez mas fuera de control”, asegura Philippe Zaouati, director ejecutivo de Mirova, con sede en Paris, una administradora de activos sostenibles de US$15.000 millones.



“Necesitamos disminuir las emisiones de carbono, y lo que vemos en el sector de TI las aumenta”. De hecho, los inversionistas con conciencia social se han sentido históricamente atraídos por las acciones tecnológicas, con base en los supuestos de que es una industria de bajas emisiones.



Algunos están empezando a replanteárselo. Choi dice que el problema se está volviendo demasiado grande demasiado rápido: ¿cuántas fotos están intactas en la nube? ¿Existe un beneficio neto de un cepillo de dientes conectado a Internet? ¿Vale la pena el costo de energía de un modelo de IA que permite una entrega de alimentos un poco mas rápida? (El entrenamiento de un modelo de IA emite casi tanto carbono como las emisiones de por vida de cinco autos).



Parnassus se ha centrado en Advanced Micro Devices y Nvidia, compañías que están investigando una tecnología de almacenamiento mas eficiente. Pero Choi dice que las soluciones reales pueden requerir pensamientos mas radicales.



“Los datos posiblemente son exagerados como una ventaja para los negocios, y nadie realmente hace la pregunta”, dice. “Si un pequeño grupo de personas son los únicos que realmente se benefician de esta revaluación de los datos, entonces, ¿qué estamos haciendo realmente con toda esta energía?”.



Hasta ahora, la principal respuesta de la industria tecnológica ha sido comprar mas energía renovable, contratando casi 6.000 megavatios de energía de combustible no fósil el año pasado, el triple que en 2017, según BloombergNEF.



“La necesidad del centro de datos se está moviendo tan rápido que la mayoría de las compañías no pueden seguir el ritmo”, asegura Kevin Hagen, vicepresidente de estrategia ESG en Iron Mountain, una empresa de bienes raíces para centros de datos que compró tanta energía renovable el ano pasado que comenzó a usarla como discurso de venta, para reducir huella de carbono.



Bloomberg