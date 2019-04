¿Cómo ver y disfrutar la última temporada de Game Of Thrones?

Desde este 12 de abril a las 7:00 am hasta el lunes 15, Claro abre la señal de HBO para que sus usuarios puedan disfrutar el primer capítulo de la temporada final de Game of Thrones.



Además, la compañía anunció que sus usuarios podrán contratar HBO con un 50% de descuento durante los próximos tres meses.



Así mismo, quienes cuenten con el paquete de HBO con Claro pueden acceder a todas las temporadas pasadas, en cualquier momento, lugar y por diferentes dispositivos como Smart tv, smartphones y tablets, a través del servicio de video por streaming Claro video.



Para ambientar un poco lo que será este gran lanzamiento, TopTech, el programa de tecnología que se transmite todos los sábados a las 9:00 pm en el canal Red+, preparó un especial GOT para “Dummies”, en el que se hablará de los posibles finales de la serie, los nuevos emojis para Twitter, los juegos disponibles para celular, las diferentes herramientas digitales como la app con el mapa de GOT, la red social para fanáticos, cómo conseguir la música de la serie, entre otras temáticas.



Claro música también se une a la fiebre de GOT con la playlist “Winter is Coming”, que contiene 26 canciones oficiales de la serie entre las que se destacan: First of His Name, Blood of the Dragon, Blood of my Blood, Dragonstone, entre otras. Para escucharla, solamente se debe descargar la aplicación de Claro música, dar clic en Escucha Gratis, registrarse y reproducir “Winter is Coming”, sin suscripciones, y lo mejor de todo, sin consumir datos.