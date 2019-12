Conozca si su empresa está lista para el WiFi Marketing

Una de las tendencias de marketing que más toma fuerza en el mundo empresarial es el marketing Wifi, pero cómo saber si su empresa está preparada para adoptar este método y qué necesita para impulsar su compañía.



Según OhMyfi, empresa especializada en marketing WIFI, para pasar del marketing digital al marketing WIFI se deben implementar, desde el marketing de contenidos, hasta el growth hacking. Todas estas tendencias se complementan, y si se llegan a dominar beneficiaran su crecimiento.



(¿Cómo construir un plan de marketing digital para emprendedores?).

Lo cierto es que no se tienen recetas, ni fórmulas del éxito, sino un camino de experimentación, errores y adaptación en el que sólo el empresario y su equipo de trabajo sabrán qué es lo que mejor funciona para la empresa, su producto y mercado.



Ahora bien, antes de lanzarse a hacerlo, es importante que identifique si su empresa está preparada o qué necesita para estarlo.



Conozca estas 10 consideraciones de esas condiciones mínimas, para que pueda realizar este diagnóstico.



1. Saber qué quiere lograr



Tenga claro lo que quiere alcanzar en su negocio a través del wifi marketing. Si bien la transformación digital es una tendencia cada vez más necesaria en todas las industrias, tener un norte te permitirá encontrar el camino correcto en un terreno tan amplio y lleno de posibilidades. Además, lo ayudará mantenerse motivado en el proceso.



Recuerde que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. Así mismo, deberán estar alineados con la estrategia, objetivos y KPIs (por su sigla en inglés: indicador clave de medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento) de tu empresa.



2. Herramientas y presupuesto para el desarrollo de esta tarea



Los canales digitales son la pista por la que transitarán las acciones de mercadeo digital. Como mínimo, debe tener redes sociales, y muy recomendable contar con un sitio web o landing page a la cual llevar el tráfico de clientes potenciales. Ahí debe estar la información necesaria para dar a conocer el producto o servicio, convencer y llevar al usuario a dejar sus datos o a realizar la compra.



3. Entender el valor de los datos



La información es el principal activo de las organizaciones de hoy. Sin embargo, de nada sirve generar datos si no se comprenden, analizan y sirven para generar inputs o conocimiento determinante para enfocar mejor las estrategias de negocio. Partiendo de esto, es necesario contar con personas y herramientas para analizar esa información, y de no ser así, hay que considerar invertir en este campo.



4. La empresa debe tener un área de mercadeo



El marketing digital no es una tarea secundaria ni sencilla. Para lograr excelentes resultados, se requerirá la dedicación de un equipo de trabajo todos los días de la semana. Si no cuenta con él, es indispensable considerarlo.



Este equipo debe estar capacitado para desarrollar actividades como posicionamiento orgánico y pago de su sitio web en motores de búsqueda (SEO y SEM), pauta digital, administración de redes sociales, generación de contenidos, diseño gráfico y multimedia, seguimiento y medición de indicadores, diseño de experiencia de usuario, entre otras.



No obstante, hay muchas empresas que deciden tercerizar esta responsabilidad, contratando los servicios de marketing digital de una agencia especializada. Si bien lo recomendable siempre es contar con un equipo interno y comprometido con los objetivos de la compañía, ésta puede ser una buena opción mientras exista comunicación y seguimiento continuo entre la empresa y la agencia, y mientras en la empresa haya al menos un experto en mercadeo guiando esta relación. Lo importante de este ítem es que el equipo o agencia de marketing digital entiendan la herramienta de wifi marketing para alinearla con el resto de canales y generar una sinergia entre todos.



5. Presupuesto



Dentro del presupuesto de la empresa destinado a crecimiento, el de marketing digital debe prever el presupuesto de wifi marketing y ser visto como una prioridad. Necesitará esos recursos para contratar a los expertos que diseñarán y llevarán a cabo la estrategia, activar las campañas y cubrir los planes mensuales o anuales de las plataformas y herramientas que necesitará para desarrollar la estrategia.



6. Ver los problemas como oportunidades



En línea con el punto anterior, una estrategia de marketing digital necesita todo el apoyo y confianza posible dentro de la compañía, y esto implica no tener detractores que la vean como un gasto o un problema. Lejos de ser un gasto, los recursos que destine a crecer a través del canal de wifi marketing serán una rentable inversión. Cada dificultad que llegue le permitirá adaptar su estrategia al mercado e ir un paso adelante.



7. Estar abierto al cambio



Como se ha dicho antes, el marketing digital es un proceso de experimentación, así que debe mantener una actitud y mentalidad abierta al cambio, a probar qué funciona y qué no, y a tomar decisiones de adaptación sobre la marcha.



Además, será necesario mantener una gran tolerancia al riesgo y a la frustración, y tener en mente que los resultados no se verán de manera inmediata, en especial en campos como el posicionamiento orgánico (SEO), el marketing de contenidos y otras acciones que no requieran una inversión de pauta.



8. Tecnología necesaria



La tecnología no necesariamente implica innovar o transformarse radicalmente, pero bien escogida, utilizada y orientada al negocio es una excelente aliada. Para cada una de las acciones de marketing digital que decida explorar será esencial invertir en la tecnología necesaria. Algunos ejemplos son las herramientas de automatización e integración, los CRM, las plataformas de e-mailing y SMSs, las herramientas de remarketing o retargeting.



9. Tener claro quién es el cliente



Por más obvio que pueda sonar este punto, es común ver empresas apuntando al mercado en general sin entender quién es realmente el individuo que está dispuesto a pagar por sus productos y/o servicios. Así mismo, con frecuencia las empresas deciden apuntar a muchos mercados al tiempo, lo que puede llevar a que se desenfoquen y descuiden lo que realmente les genera resultados.



La definición del cliente o público objetivo será determinante para el diseño, ejecución y éxito de la estrategia. Así que, si no está seguro, o incluso estándolo, puede ser muy útil e interesante realizar una investigación de mercado o utilizar inicialmente y de forma progresiva la plataforma de wifi marketing tanto para conocer a su cliente como su comportamiento dentro de esta misma red.



10. Medir todo



Una estrategia no es nada sin indicadores de éxito y sin procesos establecidos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados. Sus acciones de marketing digital son tan definitivas y juegan en un terreno tan cambiante que de un día a otro el escenario puede ser completamente distinto. Si no mide sus acciones, no podrá darse cuenta a tiempo.