Consejo de Estado mantiene curul de Gustavo Petro

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que si bien es cierto que existen tres condenas de tipo fiscal en las que Petro fue condenado, estas no dan lugar a pérdida de investidura.

El Consejo de Estado de Colombia negó una demanda en la que se pedía la pérdida del asiento en el Congreso del senador de izquierdas Gustavo Petro, quien llegó a esa corporación luego de quedar segundo en las elecciones presidenciales de junio de 2018 ganadas por Iván Duque, informó este jueves ese alto tribunal.



El alto tribunal negó la querella que habría podido sacar al congresista de la contienda política con base en fallos de responsabilidad fiscal que se remontan a decisiones de Petro cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015).



El demandante alegaba en su querella que el exalcalde de Bogotá violó el régimen de inhabilidades por haber sido elegido en un cargo de elección popular a pesar de que "producto de su actuación dolosa o gravemente culposa como servidor público, había dado lugar a una sentencia de reparación patrimonial contra el Estado".



El máximo tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que si bien es cierto que existen tres condenas de tipo fiscal en las que Gustavo Petro fue condenado por decisiones relacionadas con la contratación de maquinaria para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá, cuando el demandado era alcalde de Bogotá estas no dan lugar a la pérdida de investidura.



Las decisiones fiscales tienen que ver con las decisiones de Petro sobre el servicio de aseo en Bogotá y la otra con bajar la tarifa de Transmilenio, el sistema de transporte público de Bogotá, que según los procesos fueron tomadas sin estudios técnicos.



El fallo del Consejo de Estado sostiene que "dichas sanciones fiscales se fundamentan en actos administrativos que fueron emitidos por la Contraloría Distrital de Bogotá y no constituyen sentencias judiciales".



Petro y su excompañera de fórmula Ángela María Robledo obtuvieron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio del año pasado, más de ocho millones de votos, detrás de Iván Duque, quien ganó la Presidencia de Colombia.

Por esa razón, Petro y Robledo obtuvieron un escaño en el Senado y otro más en la Cámara, respectivamente. Estos dos escaños les fueron asignados por el Estatuto de Oposición, firmado en julio del año pasado por el entonces presidente Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) con el que se dan garantías a los partidos políticos que están en la orilla opuesta al Gobierno.



Sin embargo, en abril pasado, el Consejo de Estado anuló la elección de Robledo a la Cámara de Representantes al considerar que incurrió en doble militancia al no renunciar a tiempo al partido Alianza Verde para ingresar al movimiento Colombia Humana, con el que fue candidata a la Vicepresidencia.



Robledo fue elegida como congresista por el partido Alianza Verde para los periodos legislativos 2010-2014 y 2014-2018, cargo al que renunció para en marzo de 2018 convertirse en compañera de fórmula a la Vicepresidencia de Petro, del movimiento

Colombia Humana.



El pasado 11 de abril el Consejo de Estado también anuló la elección de Antanas Mockus como senador en los comicios locales de marzo de 2018, en las que fue el segundo parlamentario más votado del país. Pero el pasado 2 de julio el máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia tumbó el fallo con el que había decretado la nulidad de la elección como senador de Mockus.