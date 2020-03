Síntomas y precauciones a tener en cuenta sobre el coronavirus

Archivo particular

La confirmación del primer caso de una paciente contagiada de coronavirus en Colombia prendió las alarmas en el país. Sin embargo, la recomendación de las autoridades de salud es a mantener la calma y estar atento a cualquier signo de alerta.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, el 80% de los casos son asintomáticos y se presentan, en su mayoría como una gripe normal.



Por lo tanto, lo que se recomienda es el lavado de manos continúo, usar tapabocas si se tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado; al estornudar, cubrirse con el brazo, no con la mano.



Así mismo, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, evitar los espacios públicos y de alta afluencia.



También se sugiere mantener ventilados los espacios cerrados, evitar el contacto con personas enfermas y evitar exponer a bebés menores de 3 meses en espacios públicos.



Tenga en cuenta que el síntoma más frecuente y que requiere mayor atención es la fiebre.



También se presentan signos de fatiga, secreción nasal, tos, dificultad para respirar y malestar general.



Entre los mayores signos de alarma están las personas que hayan estado en China o en países donde ya está el virus durante los últimos 14 días y presenten tos y fiebre.



Trabajadores de la salud que hayan estado en contacto con un caso confirmado y tengan

síntomas de enfermedad respiratoria.



Recuerde que la infección se transmite por contacto estrecho de persona a persona, a través de las gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, en cualquier lugar o espacio que se comparta con una persona enferma.



No hay tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El tratamiento es sintomático y, en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente.