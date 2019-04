Darío Arizmendi anunció su retiro de Caracol Radio

De manera sorpresiva, este martes el periodista Darío Arizmendi anunció que dejará la dirección del programa ‘6 AM Hoy por Hoy’.



El anuncio lo hizo esta mañana a las 7:22 a.m. en la emisión del programa con la lectura de una carta en la que aseguró que la decisión fue tomada luego de recibir, el pasado 15 de abril, el premio Ortega y Gasset.

“Luego de la noticia del Ortega y Gasset y de haber pasado estos últimos días de Semana Santa con mi señora, hijos y traviesos nietos he tomado la determinación que tanto he esperado tomar: he decidido, a partir del momento en que la Cadena lo estime prudente y conveniente, retirarme de la dirección del programa que conduzco en las mañanas desde hace casi treinta años”, afirmó Arizmendi.



El periodista señaló que “sino hubiera recibido el premio, hubiera seguido hasta octubre o noviembre, pero haber recibido el premio me empujó a hacerlo. No hay necesidad de más honores, de más éxitos. Es el momento de vivir bien. Es una decisión de vida”.



Arizmendi también comunicó que estará al frente del programa hasta que los dirigentes del grupo Prisa decidan quién será su reemplazo, del cual afirmó que posiblemente en una semana se anunciaría el nombre de su sucesor.



“Recibí de mi antecesor, y uno de los fundadores del programa, Yamid Amat, un formato creativo y novedoso, que transformó la radio informativa en Colombia y en América Latina. Desde entonces prometí que haría todo lo profesional y humanamente posible para ser su digno sucesor y no defraudar a los oyentes, y a quienes, como Ricardo Alarcón y el Grupo Santo Domingo, tuvieron fe en mí. Ha llegado el momento de que 6AM reciba otro aire y continúe el camino del éxito”, dijo Arizmendi.